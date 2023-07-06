Пользователи сети с удовольствием подхватили волну сатирических картинок с главой ЧВК "Вагнер"

Вчера в сети стали появляться фотографии, найденные, предположительно, в особняке Пригожина во время обысков здания сотрудниками МВД РФ. На данных фотографиях глава ЧВК "Вагнер" выглядит несколько непривычно, на некоторых фото у него появилась борода и длинные волосы.

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По официально не подтверждённой информации, фотографии сделаны во время командировок главы "музыкантов" в страны Африки. Как сообщают телеграм-каналы, связанные с деятельностью ЧВК "Вагнер", на первом фото Пригожин представлен в виде сотрудника Министерства обороны в Судане, второе фото сделано в Абу-Даби, третье в Бенгази, на четвёртом Евгений Викторович одет в форму полковника из Триполи, на пятом - торговца из Сирии, а на шестом представлен образ полевого командира Мухаммеда.

Пользователи социальных сетей молниеносно подхватили данную новость и начали создавать юмористические изображения с различными амплуа Пригожина.

Пользователи обыгрывают злободневную тему с боеприпасами, так часто поднимаемую в медиа-пространстве главой ЧВК "Вагнер":

Один из пользователей создал коллаж на тему множества личностей, живущих в одном человеке (отсылка на фильм "Сплит"):

Не остался без внимания и популярный сериал "Лучше звоните Солу", выходивший с 2015 по 2022 год. Сходство с главным героем сериала отметили некоторые пользователи социальных сетей:

Очень популярным мемом стало сравнение одного из образов Пригожина с главным героем фильма Диктатор, вышедшего в 2012 году:

Также умельцы сделали персонажей LEGO в амплуа лидера "музыкантов":

Вот ещё несколько забавных картинок:

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 по цене 12го - смотри 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Важно отметить, что несмотря на кажущееся на первый взгляд "издевательство" над личностью Евгения Пригожина, подавляющее большинство пользователей оценивает исключительно юмористическую составляющую данных картинок, выражая при этом уважение как главе "музыкантов", так и самой компании.