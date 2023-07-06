Вчера в сети стали появляться фотографии, найденные, предположительно, в особняке Пригожина во время обысков здания сотрудниками МВД РФ. На данных фотографиях глава ЧВК "Вагнер" выглядит несколько непривычно, на некоторых фото у него появилась борода и длинные волосы.
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По официально не подтверждённой информации, фотографии сделаны во время командировок главы "музыкантов" в страны Африки. Как сообщают телеграм-каналы, связанные с деятельностью ЧВК "Вагнер", на первом фото Пригожин представлен в виде сотрудника Министерства обороны в Судане, второе фото сделано в Абу-Даби, третье в Бенгази, на четвёртом Евгений Викторович одет в форму полковника из Триполи, на пятом - торговца из Сирии, а на шестом представлен образ полевого командира Мухаммеда.
Пользователи социальных сетей молниеносно подхватили данную новость и начали создавать юмористические изображения с различными амплуа Пригожина.
Пользователи обыгрывают злободневную тему с боеприпасами, так часто поднимаемую в медиа-пространстве главой ЧВК "Вагнер":
Один из пользователей создал коллаж на тему множества личностей, живущих в одном человеке (отсылка на фильм "Сплит"):
Не остался без внимания и популярный сериал "Лучше звоните Солу", выходивший с 2015 по 2022 год. Сходство с главным героем сериала отметили некоторые пользователи социальных сетей:
Очень популярным мемом стало сравнение одного из образов Пригожина с главным героем фильма Диктатор, вышедшего в 2012 году:
Также умельцы сделали персонажей LEGO в амплуа лидера "музыкантов":
Вот ещё несколько забавных картинок:
Важно отметить, что несмотря на кажущееся на первый взгляд "издевательство" над личностью Евгения Пригожина, подавляющее большинство пользователей оценивает исключительно юмористическую составляющую данных картинок, выражая при этом уважение как главе "музыкантов", так и самой компании.