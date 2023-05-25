Подразделения штурмовиков начали выходить в тыловые районы

После 230 дней пребывания в Бахмуте (Артёмовске), подразделения ЧВК "Вагнер" начали свой выход в тыловые районы. Об этом 25 мая в 5 утра заявил руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин. Соответствующее видео размещено в группе Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер) в социальной сети Вконтакте. По словам Пригожина, до первого июня "музыканты" должны передать свои позиции военным.

реклама

ЧВК "Вагнер" убывает в полевые лагеря для того, чтобы произвести доукомплектование техникой и личным составом, отдохнуть, провести внутреннюю реорганизацию и привести в порядок технику. По словам одного из членов экипажа танка, пушка имеет настрел уже 1200 выстрелов, что, по словам генерала Мизинцева (он также присутствует на видео), является "запредельным" количеством. "До первого июня все выходим, отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу", - сообщил бойцам Пригожин.

Не обошлось и без фирменных колкостей Пригожина в адрес Министерства обороны: "Военным все позиции передаём, подвал с кроватью и бельём. Мыло им оставьте, зубные щётки забирайте. Боеприпасы тоже им оставим. Всё, включая сухой паёк".

Также Пригожин заявил, что в помощь подразделениям МО РФ оставит двух бойцов. "Если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута. Это два человека, которых мы оставляем военным - Бибер и Долик. Как только военным будет трудно, то они встанут и преградят путь украинской армии. Парни, не обижайте военных, ладно", - сыронизировал Пригожин. Бибер и Долик

рекомендации 4 вида RTX 4060 Ti уже в продаже Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Напомним, подразделения "музыкантов" начали операцию "бахмутская мясорубка" 8 октября 2022 года. Целью операции ставилось не взятие под контроль самого Бахмута (т.к. стратегического положения он не имеет), а втягивание в бой как можно большего количества подразделений ВСУ, для того, чтобы подразделения ВС РФ успели "подлататься" и смогли наступать на других направлениях.