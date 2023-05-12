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Пригожин: ЧВК "Вагнер" за сутки заняли рекордную площадь Бахмута - более 172 тыс. кв. метров
Сначала Пригожин заявил о 132 тысячах квадратных метров, однако, позже уточнил информацию.
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За сегодня (12 мая) подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под свой контроль рекордную площадь в Бахмуте (Артёмовске). Евгений Пригожин через свою пресс-службу в телеграм-канале заявил, что за сутки подразделения "музыкантов" продвинулись на глубину до 400 метров на различных направлениях, общая площадь продвижения составила 132 тысячи квадратных метров. Спустя время, глава ЧВК "Вагнер" снова вышел на связь, сообщив, что по обновлённой информации "оркестр" продвинулся ещё на 200 метров и занял дополнительные 40 тысяч квадратных метров Бахмута. Сейчас под контролем ВСУ остаётся менее двух квадратных километров Бахмута. 

Однако, по словам Пригожина, на правом фланге ВСУ смогли прорвать оборону и занять некоторые позиции, удерживаемые ранее подразделениями МО РФ. Пригожин рассказал, что точная площадь территории, утраченной в результате "не тактического отступления" вооружённых сил сейчас подсчитывается и будет доведена позже.

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Глава ЧВК "Вагнер" до сих пор сетует на недостаточное количество боеприпасов. Тем не менее, бойцы "оркестра" продолжают выдавливать украинскую армию из города. По словам Пригожина, если Бахмут будет взят, то это будет лишь символическая победа, так как реального стратегического значения город сам по себе не несёт, а подразделениям МО РФ не нужно ждать его освобождения, чтобы наступать.

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#бахмут #пригожин #чвк вагнер #пригожин вагнер
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