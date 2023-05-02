Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооружённых сил США, Марк Милли, дал интервью журналу Foreign Affairs, в котором выразил мнение Пентагона по поводу эскалации конфликта на Украине.
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"В интересах всех сторон - не идти на эскалацию. Россия не хочет войны с НАТО или Соединенными Штатами, а НАТО и США не хотят войны с Россией. Так что в этом отношении это в интересах всех, а Украина, конечно, не хочет войны такого масштаба на своей территории. Поэтому в интересах всех - не допустить эскалации. Тем не менее, возможность эскалации очень реальна. Войны очень эмоциональны, поэтому возможность эскалации существует всегда", - рассказал Марк Милли.
"Каждый день мы просчитываем возможность эскалации. Почему? Потому что последствия вооруженного конфликта между Соединенными Штатами и Россией или любой из стран НАТО и Россией будут разрушительными для обеих сторон. Поэтому в интересах каждого не допустить его", - заявил в интервью генерал.
Кроме того, военачальник отметил, что США осознают, что больше не являются единственной сверхдержавой, а растущая напряжённость в отношениях с Россией и Китаем, впервые за последние десятилетия, слишком легко может перерасти в войну великих держав.