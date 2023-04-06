Но с включением DLSS 3 картина меняется

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В преддверии выхода обновления, которое добавит режим RT Overdrive Mode в Cyberpunk 2077, компания Nvidia поделилась на YouTube предварительным видом графического великолепия, которое должна принести с собой функция Path Tracing (или трассировка пути). В видеоролике также приводятся некоторые цифры производительности, позволяющие предположить, что для визуального обновления потребуется довольно много вычислительной мощности.

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Например, сравнение RT Overdrive с использованием DLSS 3 и без него показывает, что эта технология ставит RTX 4090 на колени в разрешении 4K: в зависимости от сцены видеокарта выдаёт от 16 до 34 кадров в секунду, но это значение увеличивается до 115-137 кадров в секунду при использовании последней версии DLSS 3 (с функцией генерации кадров).

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С 11 апреля все игроки Cyberpunk 2077 смогут приступить к игре в новом режиме. Необходимо будет посмотреть, насколько хорошо эта функция будет работать на старых видеокартах, так как DLSS 3 работает только на серии RTX 40 от Nvidia. Игра также поддерживает DLSS 2 и fsr 2.1 от AMD, что означает, что старые топовые модели вполне могут подойти для более низких разрешений.