За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

День дурака

Незадолго до первого апреля в 2019 году Microsoft разослала памятку командам компании. В ней содержалась просьба не придумывать никаких первоапрельских шуток, в которой говорилось: "...данные говорят нам, что такие трюки имеют ограниченный положительный эффект и могут привести к нежелательным новостям". С тех пор компания решила больше не участвовать в этом "празднике".

реклама

Другие крупные технологические компании, в частности Google, которые в прошлые годы придумывали шутки на день дурака, присоединились к Microsoft, отказавшись от участия в этом мероприятии.

Хотя, возможно, это и к лучшему, предлагаю вспомнить некоторые из предыдущих первоапрельских шуток Microsoft. Большинство из них высмеивали саму компанию Microsoft, но одна из них касалась довольно спорного (на тот момент) решения, принятого компанией (подробнее об этом ниже).

Встряхните, чтобы сохранить

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

2015 году команда OneDrive анонсировала на своей странице в Twitter новую функцию. Вместо того чтобы нажимать на экран, чтобы сохранить файл в облаке, вы можете встряхнуть свой телефон, чтобы отправить свои ценные фотографии и видео в хранилище OneDrive. И это правда может работать в реальной жизни. Некоторые приложения для смартфонов действительно поддерживают функцию "встряхивания" для создания скриншота или сохранения файла. Однако это всё равно выглядит странно.

Microsoft SkyCMD

реклама

Ещё когда OneDrive назывался SkyDrive, 1 апреля 2012 года компания Microsoft анонсировала SkyCMD. "Обновление" превратило облачный сервис в старомодный пользовательский интерфейс командной строки, который якобы был "быстрее" за счёт более простого дизайна.

Сначала нужно было войти в сервис, используя свой настоящий пароль Windows Live (перед этим указав браузеру, чтобы он не блокировал всплывающие окна), и затем вы готовы к изучению SkyCMD. Можно было даже сделать команды зелёными, чтобы действительно получить тот самый вид и ощущение MS-DOS начала 1980-х годов.

Microsoft даже выложила исходный код SkyCMD на GitHub, но он больше не доступен на этом сайте.

Возвращение скрепки Клиппи

1 апреля 2014 года команда Майков выпустила забавную фичу, скрепка Клиппи появился в бывшем MS Office Online, высмеивая собственную склонность появляться, когда его не ждут.

реклама

MS-DOS Mobile

В те времена, когда компания Microsoft пыталась обойти Apple и Google в сфере мобильных ОС, 1 апреля 2015 года Microsoft запустила в магазине Windows Store (помянем) приложение "MS-DOS Mobile" для телефонов Nokia Lumia. Приложение позволяло пользователям просматривать пользовательский интерфейс MS-DOS на своем смартфоне, с рядом различных забавных функций. К сожалению, это приложение также больше не доступно в открытом доступе.

MS Office для кошек

Также 1 апреля 2015 года официальный аккаунт Microsoft Office в Twitter анонсировал Office 2016 для кошек. Было анонсировано три приложения: PowerPounce (Pounce - прыжок), OneNap (Nap - ворс или сон, что-то из этого) и Meow (забавная отсылка на кошачий Word - слово). И хотя эта шутка была немного неубедительна, многие полюбили её за оригинальность и милоту.

Костюм "режим инкогнито"

Это одна из первоапрельских шуток компании Microsoft, которая нуждается в небольшом историческом контексте. В 2012 году компания Microsoft вызвала некоторые споры, заявив, что в браузере Internet Explorer 10 по умолчанию будет установлена настройка "Не отслеживать". Это вызвало недовольство многих компаний, использующих веб-сайты для рекламы.

реклама

1 апреля 2013 года компания Microsoft высмеяла эту позицию, анонсировав костюм Do Not Tracksuit. Microsoft заявила, что новая одежда защитит ее владельца от слежки в реальном мире. В то время Microsoft заявила:

"Используя комбинацию технологий NFC, RFID, Bluetooth 5.2 и инфракрасных излучателей, оптимизированных в наших лабораториях, Do Not Tracksuit достаточно умен, чтобы обнаружить конкретные устройства/приложения и нейтрализовать их в соответствии с намерениями владельца. Он не просто блокирует всё поведение в социальных сетях в непосредственной близости от себя. Используя проверенную технологию SmartScreen, костюм может отличить вашу маму, отметившую отличное чурро в Foodspotting, от врага, отметившего вашу фотографию в Foursquare."

Изображение Do No Tracksuit показало, что первая версия будет сделана из полиэстера, а версия 2.0 - из "роскошного велюра". Было бы интересно посмотреть на такой костюм в реальности)

Хотя шутки на День дурака, возможно, никогда не вернутся в Microsoft, приятно оглянуться назад и посмотреть на предыдущие попытки отметить этот праздник.