Фильм о ЧВК "Вагнер" уже доступен на YouTube

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Телеканал RT решил увековечить память о ребятах из "оркестра", решивших помочь родине и искупить свою вину перед ней кровью. Сегодня вышел документальный фильм "Зона искупления", в котором рассказывается о солдатах ЧВК "Вагнер", поступивших на службу в компанию из мест лишения свободы. Новость об этом прокомментировал глава "оркестра" Евгений Пригожин. Фильм уже доступен на видеохостинге YouTube совершенно бесплатно.

Пригожин уточнил, что лента освещает не всю деятельность ЧВК "Вагнер" и её бойцов, а посвящена историям мужчин,решивших связать свою жизнь с ЧВК "Вагнер", пришедших из тюрем и лагерей.

"Сегодня на RT вышел фильм "Зона искупления" о бойцах ЧВК "Вагнер", которые пришли к нам добровольно из тюрем и лагерей. Спасибо этим парням и спасибо съемочной группе", — поблагодарил всех причастных к съёмкам Евгений Пригожин.

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Команда информационного агентства RT сняла документальный фильм о бывших заключённых, подписавших контракт с ЧВК "Вагнер", которые оказались на передовой. В фильме представлены не только интервью с "музыкантами", но и рассказано о этапах подготовки новых бойцов, а также показаны уникальные кадры со штурма Бахмута (Артёмовска).