Пригожин также попросил отправить в Бахмут побольше солдат ВСУ

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 8 марта посетил совещание командиров, после чего пошёл прогуляться по Бахмуту, откуда, находясь у памятника танку Т-34-85, и записал своё видеообращение. Видеообращение длительностью 5 минут появилось в группе "Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер)" в социальной сети Вконтакте.

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Руководитель "оркестра", помимо прочего, обратился к президенту Украины Зеленскому, а также министру обороны Залужному и спикеру ВСУ Череватому: "Я благодарен, что Вы приняли решение о том, что всё-таки будете работать в Бахмуте. Нам это приятно и мы уже привыкли друг к другу ". Также Пригожин попросил Зеленского забрать "стариков и детей" и прислать в Бахмут "нормальные боеспособные подразделения".

Руководитель "Вагнера", кроме того, подсчитал примерную численность личного состава ВСУ на различных направлениях и попросил прислать 67 тысяч бойцов ВСУ с Запорожья и 21 тысячу человек с Красного Лимана, для "работы" с ЧВК "Вагнер"

Ссылка на видео.

Ранее Пригожин поздравил всех женщин Украины с 8 марта и отправил им грузовик Артёмовского шампанского.

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Также глава "музыкантов" отметил мужественность и стойкость защитников Бахмута (Артёмовска).