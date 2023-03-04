Представители киевского командования из последних сил пытаются смягчить трагичную для ВСУ информацию о ситуации в Артёмовске (Бахмуте).

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Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый попытался смягчить панические настроения украинцев по поводу ситуации в Бахмуте. Он подтвердил, что обстановка в городе очень тяжёлая, но контролируемая. Контролируемая бойцами ВСУ или же подразделениями ВС РФ совместно с ЧВК "Вагнер", спикер уточнять не стал.

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По его словам Бахмут сегодня - "это эпицентр войны". Череватый сообщил, что "Вагнер" вместе с южной группировкой российских войск не прекращают наносить удары по позициям ВСУ. В самом Бахмуте произошло 9 боевых столкновений, и более 20 обстрелов. В ближайших населённых пунктах, по информации спикера, подразделения российской стороны нанесли более 130 ударов из РСЗО и артиллерии, 38 раз предприняли попытки штурма укрепрайонов (сколько из них было успешных - по понятным причинам спикер ВСУ сообщать не стал).

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Также Череватый прокомментировал подрыв двух мостов подразделениями ВСУ. По его словам, сделано это было, чтобы затруднить наступление российских войск на западном направлении после оставления ВСУ города. Таким образом, спикер не скрывает планов по выводу из города украинских войск. Вот только кроме затруднения наступления для ВС РФ, ВСУ таким образом бросили своих ребят на верную смерть.