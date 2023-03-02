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Депутат Госдумы призвал "давить без пощады" виновных в атаке на Брянскую область

Максим Иванов призвал наказать всех виновных за трагедию в Брянской области
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Сегодня, 2 марта, произошло нападение вооружённой украинской диверсионной группы на приграничные сёла в Брянской области. Диверсанты взяли в заложники мирных жителей сёл Сушаны и Любечане, кроме того они открыли огонь по гражданскому автомобилю в результате чего погиб 1 человек. Депутат Государственной думы, Максим Иванов заявил, что за нападение украинских диверсантов на Брянскую область нужно жёстко наказать всех причастных, управление Киевского режима, в том числе и президента Зеленского. 

"То, что произошло в Брянской области показывает, что киевский режим не гнушается использовать явно террористические способы для провокаций и оказания давления, они встали на одну ступень с ИГИЛ* (запрещённая в Российской Федерации международная террористическая организация). Понятия не имею, о каких мирных переговорах даже теоретически может идти речь с этими подонками, которые стоят сейчас у власти. Вся эта кодла… Зеленский, Резников, Буданов, Подоляк и прочие — давить мразей без пощады. Без всякого сочувствия, не оглядываясь на "прогрессивный" Запад. Зеленский и Ко — уже не политики и не военачальники. Они самые настоящие террористы. А страны, которые поддерживают киевский режим, по сути - спонсоры терроризма", — заявил депутат Госдумы.

Владимир Путин сделал заявление по поводу трагедии в Брянской области. Он сказал, что данные действия ни что иное как террористический акт. Ответственность за случившееся на себя взяло подразделение ВСУ под названием "Русский добровольческий корпус".

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всу теракт брянск диверсанты
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