В начале этой недели компания Microsoft представила в своем докладе "Космос-1" - ещё один шаг на пути к общему ИИ. По словам исследователей, "мультимодальная модель" может мыслить контекстуально и таким образом понимать и генерировать текст, а также анализировать изображения, комментировать их и отвечать на вопросы на основе визуальной информации. Microsoft заявляет, что планирует вскоре поделиться моделью с разработчиками для дальнейшего развития.
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Общий ИИ - это гипотетический идеал искусственного интеллекта, когда модель может выполнять все формы "мышления", подобно человеку. В настоящее время, в связи с ограничениями ИИ, люди в основном создают очень целевые модели, которые могут хорошо выполнять только одну задачу. ChatGPT - это в основном языковая модель, то есть революционный чат бот умеет только обрабатывать язык и генерировать текст.
Космос-1 - это ИИ, запрограммированный в другом направлении. В основе лежит языковая модель для понимания и генерации текста, но в то же время искусственный интеллект обрабатывает изображения и должен контекстуально обрабатывать их. Космос-1 дополнительно подвергся визуальному IQ-тесту, но в этом случае результаты оказались несколько сомнительными: примерно в четверти случаев модель смогла сгенерировать ответ.
Короче говоря, как и всегда с такими исследованиями, которые являются новаторскими на бумаге, в основном требуются дополнительные исследования. Космос-1, похоже, способен хорошо "видеть" контекст, но может делать это только в определённых ситуациях. В других случаях модель просто не может обработать то, что она видит, что, возможно, можно было бы несколько скорректировать с помощью дополнительного обучения или дальнейшего вклада других светлых умов.