Смартфон разработан так, что его ремонт можно произвести самостоятельно у себя дома

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

В наш век, когда смартфоны получают все более совершенные дисплеи, большие аккумуляторы и другие более высокие аппаратные характеристики, почти у всех из них есть одна проблема: они не могут быть легко отремонтированы своими владельцами. HMD Global, компания, выпускающая Android-смартфоны под брендом Nokia, пытается сделать один из своих недавно анонсированных бюджетных телефонов исключением из этого правила.

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Сегодня, в преддверии выставки Mobile World Congress 2023, HMD Global представила Nokia G22. Он был разработан таким образом, чтобы владельцы могли заменить некоторые детали, включая 6,52-дюймовый дисплей, аккумулятор ёмкостью 5 050 мАч и порт для зарядки.

Компания HMD Global сотрудничает с компанией iFixit, занимающейся ремонтом телефонов, в рамках этой новой инициативы для Nokia G22. Владельцы телефонов могут приобрести ремонтные комплекты и запасные части в iFixit. Использование этих наборов, деталей и прилагаемых руководств даст владельцам G22 инструменты, позволяющие быстро снять и заменить выбранные детали.

HMD Global заявляет, что если владельцы самостоятельно отремонтируют эти детали с помощью инструментов и руководств, предоставленных iFixit, это будет считаться авторизованным ремонтом. Это означает, что он не повлияет на гарантию Nokia G22.

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Другие аппаратные характеристики Nokia G22 включают процессор Unisoc T606, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной памяти, при этом карта памяти micoSD позволит добавить до 2 Тб дополнительной памяти. Смартфон оснащён основной задней камерой на 50 МП, 2 МП камерой для определения глубины и макрокамерой на 2 МП, а также фронтальной камерой на 8 МП.