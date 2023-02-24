Прошёл ровно год, после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине. В связи с этим Китай предложил мирный план по урегулированию конфликта на Украине, однако Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, высказался, что НАТО отрицательно настроено касаемо данного предложения, в первую очередь, из-за дружбы Китая с Россией. "Альянс не испытывает к Китаю должного доверия", - заявил Столтенберг. По его словам план Китая по мирному урегулированию конфликта не будет рассмотрен всерьёз из-за связей китайских властей с Россией.
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"Мы рассмотрели предложенныё Китаем план. Однако, мы вынуждены заявить, что к самому Китаю нет большого доверия", — цитирует генсека аккаунт Еврокомиссии в Twitter. Кроме того, Столтенберг заявил, что якобы не осудив вторжение России на Украину, Китай выразил своё молчаливое согласие с позицией Кремля, чем дискредитировал свою власть. Также, генсек сказал, что против Китая говорит и его "соглашение о безлимитной дружбе", заключённое с Российской Федерацией.
Решение предложенное Китаем насчитывает всего 12 пунктов. Объективно Китай не стал перетягивать одеяло ни на Россию, ни на Украину. Нельзя утверждать, что план составлен с "пророссийскими" условиями, однако члены НАТО всё равно не сочли нужным обдумать предложение Китая.