Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае объединения Китая с Россией риск развязывания третьей мировой войны значительно увеличится. "В том случае, если Китай объединится с Россией, начнётся новая мировая война. Китаю следует воздержаться от союзничества с Россией", — цитирует слова Зеленского немецкий новостной портал Welt. Зеленский считает, что союз между Китаем и Россией способен поставить мир на грань начала третьей мировой войны.
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Любопытное заявление. Получается, что с точки зрения Зеленского весь Запад может помогать Украине воевать с РФ западным же оружием, а Китай должен молча оставаться в стороне, ожидая пока лапы США доберутся до Тайваня.
Отношения между Соединёнными Штатами и Китаем напряжённые, особенно они накалились после того, как США обнаружили и сбили над территорией своей страны разведывательные аэростаты Китая. Американский журналист Томас Фридман ранее заявил, что Китаю выгодно, чтобы Америка потратила как можно больше своего вооружения и боеприпасов на помощь Украине, так как в этом случае, Китаю будет проще отстаивать свои претензии на Тайвань. К тому же журналист утверждает, что именно Китай способен перевести СВО в крупномасштабную войну.