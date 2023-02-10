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Глава Курской области заявил о бое с ВСУ возле границы

Обстановка возле границы остаётся напряжённой, губернатор Курской области призвал жителей сохранять спокойствие
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Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что российские бойцы обстреливают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Глушковского района.

«В Глушковском районе наши военнослужащие ведут прицельный огонь по разведанным местам расположения ВСУ», — опубликовал в своём телеграм-канале Роман Старовойт. Кроме того, он призвал мирное население не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Граничащая с Украиной, Курская область, уже не раз подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 февраля бойцы ВСУ открыли огонь по селу Горналь. Жертв обстрела среди мирного населения нет, однако была повреждена ЛЭП, ведущая к водопроводной башне.

Помимо Курской области, ВСУ часто ведёт огонь и по Белгородской, также граничащей с Украиной. Так, Шебекинский район подвергался обстрелам, в общей сложности, уже более 15 раз. Несмотря на частые обстрелы, бойцы ВСУ не остаются безнаказанными: вдоль украинско-российской границы работает огромное количество беспилотников, и любые попытки вести артиллерийский огонь сразу же попадают в поле зрение БПЛА, после чего, в течение нескольких минут, по этим позициям прилетает в ответ.

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