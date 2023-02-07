Ракеты "Калибр" нанесли удар по командному штабу ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что "в полдень во время проведения совещания командного состава группировки ВСУ, ударом высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" был поражен штаб вооружённых сил Украины". Конашенков уточнил, что при ударе было уничтожено более 50 "генералов и офицеров, включая представителей Генерального штаба". Ни Украина, ни западные СМИ не торопятся подтверждать это заявление. Конашенков добавил, что ВС РФ также уничтожили до десяти гаубиц южнее Николаева. Местные украинские чиновники сообщили, что российские войска в последние дни резко усилили обстрелы территории, контролируемой ВСУ.

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Киев не публиковал статистику потерь с самого начала конфликта, чтобы поддержать моральный дух своих военных, которые все чаще оказываются в меньшинстве. Но украинские власти подсчитали, что на восточном фронте ежедневно гибнет от 200 до 500 украинских военнослужащих, поскольку российские войска добиваются своего преимущества в артиллерийской мощи и другой тяжелой технике.

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Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война может затянуться на "годы", добавив, что альянс "не должен ослаблять поддержку Украины", продолжая оказывать ей военную помощь.