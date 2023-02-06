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На ИИ генератор изображений Stable Diffusion подан иск на 1 000 000 долларов
Компания Getty Images подала иск против Stability AI, утверждая, что компания своровала 12 миллионов изображений для обучения своей модели ИИ.
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Компания Getty Images подала иск в США против Stability AI, создателей генератора искусственного интеллекта с открытым исходным кодом Stable Diffusion. Компания стоковой фотографии обвиняет Stability AI в "наглом нарушении интеллектуальной собственности Getty Images в ошеломляющих масштабах" и требует компенсацию в размере 1 миллион долларов. Компания утверждает, что Stability AI скопировала более 12 миллионов изображений из ее базы данных "без разрешения... или компенсации", и что стартап нарушил авторские права компании и защиту торговой марки.

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Этот иск - последний залп в продолжающейся юридической борьбе между создателями генераторов искусственного интеллекта и правообладателями. Инструменты искусственного интеллекта требуют иллюстраций, изображений и фотографий для использования в качестве обучающих данных, и часто берут их из Интернета без согласия правообладателя.

Также в США на Stability AI, а также на другой стартап в области искусственного интеллекта, Midjourney, подали в суд несколько художников, которые требуют коллективного иска.

Эксперты в области права говорят, что дело Getty Images имеет более прочную основу, чем иск художника, но предупреждают, что на такой "неизведанной" правовой территории невозможно предсказать какой-либо исход.

Андрес Гуадамаз, британский ученый, специализирующийся на искусственном интеллекте и авторском праве, написал в Твиттере, что жалоба Getty была "очень сильной". "Жалоба технически более точна, чем коллективный иск", - сказал Гуадамаз. Но отметил, что дело может пойти в любую сторону.

"В центре внимания находится использование изображений, защищенных авторским правом, для подготовки данных. Это будет захватывающая битва", - написал другой юрист.

Примечательно, что Getty лицензировала свои изображения и метаданные другим генераторам искусственного интеллекта, что подчеркивает тот факт, что Stability AI сознательно использовала изображения без разрешения.

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#искусственный интеллект
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