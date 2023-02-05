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Сбитие китайского воздушного аэростата действительно стало первым боевым применением F-22 за более чем 9 лет. "Американцы наблюдали, как недружественный объект был сбит над нашим небом", - сказала Ребекка Грант, специалист по системам ВВС.
Оборонное издание The War Zone сообщило на своем сайте, что этот инцидент "может стать самым высотным поражением класса "воздух-воздух" в истории". F-22 летел на высоте около 58 000 футов (18 км) у побережья Южной Каролины, когда выпустил ракету Aim-9X Sidewinder по аэростату, который висел на высоте от 60 000 до 65 000 футов, сообщили в субботу представители Пентагона.
Истребитель, построенный компанией Lockheed Martin, дебютировал в 2015 году, через девять лет после того, как был принят на вооружение. Стелс-истребитель, известный как "Раптор", использовался в основном для нанесения управляемых авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии и Ираке.
ВВС превозносили успех F-22 в этих миссиях как оправдание для самолета, который долгое время критиковали за его стоимость и неспособность службы использовать его. Пентагон потратил 67 миллиардов долларов на покупку 187 сверхзвуковых самолетов.
Обнаружение и последующее падение китайского зонда, который, по словам Китая, был аппаратом для исследования климата, отклонившимся от курса, внесло новую напряженность в отношения между США и Китаем. Сага о аэростате произошла менее чем через три месяца после того, как президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры во время их первой личной встречи на Бали.
Министр обороны Ллойд Остин заявил, что Китай использовал шпионский зонд "в попытке наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США". Официальные лица США рассчитывают узнать больше о возможностях аэростата в ходе операции по его восстановлению, которая проводится в настоящее время.