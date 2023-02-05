Сбитие китайского аэростата-шпиона стало первым случаем, когда истребитель F-22 Raptor сбил воздушную цель с тех пор, как он дебютировал в боевых действиях в Сирии и Ираке почти десять лет назад

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Сбитие китайского воздушного аэростата действительно стало первым боевым применением F-22 за более чем 9 лет. "Американцы наблюдали, как недружественный объект был сбит над нашим небом", - сказала Ребекка Грант, специалист по системам ВВС.

Оборонное издание The War Zone сообщило на своем сайте, что этот инцидент "может стать самым высотным поражением класса "воздух-воздух" в истории". F-22 летел на высоте около 58 000 футов (18 км) у побережья Южной Каролины, когда выпустил ракету Aim-9X Sidewinder по аэростату, который висел на высоте от 60 000 до 65 000 футов, сообщили в субботу представители Пентагона.

Истребитель, построенный компанией Lockheed Martin, дебютировал в 2015 году, через девять лет после того, как был принят на вооружение. Стелс-истребитель, известный как "Раптор", использовался в основном для нанесения управляемых авиаударов по позициям "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

ВВС превозносили успех F-22 в этих миссиях как оправдание для самолета, который долгое время критиковали за его стоимость и неспособность службы использовать его. Пентагон потратил 67 миллиардов долларов на покупку 187 сверхзвуковых самолетов.

Обнаружение и последующее падение китайского зонда, который, по словам Китая, был аппаратом для исследования климата, отклонившимся от курса, внесло новую напряженность в отношения между США и Китаем. Сага о аэростате произошла менее чем через три месяца после того, как президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры во время их первой личной встречи на Бали.

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Министр обороны Ллойд Остин заявил, что Китай использовал шпионский зонд "в попытке наблюдать за стратегическими объектами на континентальной части США". Официальные лица США рассчитывают узнать больше о возможностях аэростата в ходе операции по его восстановлению, которая проводится в настоящее время.