Конфликт в украинском Министерстве обороны разгорается ещё сильнее. Глава военного ведомства, Алексей Резников, всё больше подвергается критике. А сейчас на сайте президента Украины, Владимира Зеленского, появилась петиция с требованием отстранить министра от дел и снять с должности.





2 февраля 2023 года на сайте главы Украины появилась петиция с просьбой лишить министра обороны Резникова его полномочий. Многие эксперты считают, что Резников вообще не имеет понятия как нужно управлять армией. Украинские военные всё больше говорят о том, что в армии страдает обеспечение и планирование боевых действий. Зато у господина Резникова всё в порядке с финансами, люди из его окружения заявляют о схемах по отмыванию денег. Тех денег, которые должны были пойти на закупку оборудования, провизии и боеприпасов для ВСУ.

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В петиции требуют как можно скорее снять с должности министра обороны Резникова, так как он далёк от понимания, что такое армия и её боеспособность, а также за попытки скрыть огромные хищения денежных средств из бюджета министерства обороны.





Однако, Резникову на эти петиции по большому счёту всё равно. Свои же его вряд ли сдадут, максимум посадят или уволят пару мелких чиновников. А в случае давления на Резникова, он просто поменяет одну должность на другую и будет министром юстиции. Такие схемы тоже обсуждаются.