Это достижение приблизит программу гиперзвукового вооружения США к России и Китаю

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Пентагон заявил, что военно-воздушные силы США успешно завершили испытания новой гиперзвуковой ракеты, разработанной по программе HAWC (Hypersonic Air-Air Weapon Concept). Как следует из названия, это гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух". Она будет размещаться на многоцелевых истребителях и бомбардировщиках ВВС США.

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Военное агентство перспективных исследований DARPA подтвердило, что прошедшие испытания прошли успешно и они были заключительными. За производство гиперзвуковой ракеты отвечала компания Lockheed Martin. Подробные сведения о испытаниях не раскрываются, но сообщается, что данная гиперзвуковая ракета достигла скорости выше 5 Махов на высоте более 18 км. Дальность полёта составила около 550 километров. В ракете использовался воздушно-реактивный гиперзвуковой двигатель.

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Программа по созданию гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-breathing Weapon Concept активно развивается при поддержке ВВС США и DARPA. Ожидается, что новую ракету смогут применять как бомбардировщики B-1В и B-52, так и истребители, в том числе F-35. На данный момент программа гиперзвукового оружия США отстаёт от России и Китая, но американцы упорно пытаются догнать лидеров.