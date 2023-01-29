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AnLesha За пост начислено вознаграждение
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
Ставки удваиваются. Такую сумму предлагает российский бизнесмен
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Чуть ранее уже была новость о том, что свердловская компания "Форес" заплатит вознаграждение суммой в 5 миллионов рублей тому, кто уничтожит или захватит первый боевой танк Leopard 2 или M1 Abrams. Теперь же ставки удваиваются.

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Российский бизнесмен, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин заявил в своём блоге на платформе "Дзен", что неназванные российские бизнесмены готовы заплатить 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный или подбитый танк Абрамс. Насчёт танков Leopard 2 в заявлении не говорится. Кто же на самом деле эти бизнесмены, пожелавшие остаться инкогнито, остаётся только догадываться.


Сначала "Форес", а теперь и российские бизнесмены решили оказать поддержку нашим военнослужащим после того, как страны Запада вместе с США начали поставки на Украину более 80 танков, среди которых есть немецкие Leopard-2 и американские M1 Abrams.

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Ожидается, что немецкие "Леопарды" примут участие в боях уже в марте этого года. Соединённые Штаты, в свою очередь, пообещали передать Украине 31 танк Abrams.

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#украина #сво #abrams #абрамс #вс рф
2
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den fed
19:49
Крым уже вернул ...Мариуполь вернул ...все остальное это вопрос времени.
США передадут Украине 31 танк M1 Abrams и рассчитывают, что Киев вернёт утраченные территории
den fed
19:48
дуркаина развалится это вопрос времени .....
США передадут Украине 31 танк M1 Abrams и рассчитывают, что Киев вернёт утраченные территории
EDDISON
19:47
абрамсы как и челенджеры это картинка для сми, на передовой их не будет, будут типо львов и киев охранять не более того
10 млн руб за каждый подбитый танк Abrams получат бойцы СВО
swr5
19:42
Ну ты верь.
Израиль начал собственную специальную военную операцию против Ирана - Al Arabiya
Александр Панов
19:42
Нормально.Хороший стимул нашим защитникам. Побольше бы таких инициатив от нашего бизнеса.
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