Ставки удваиваются. Такую сумму предлагает российский бизнесмен

Чуть ранее уже была новость о том, что свердловская компания "Форес" заплатит вознаграждение суммой в 5 миллионов рублей тому, кто уничтожит или захватит первый боевой танк Leopard 2 или M1 Abrams. Теперь же ставки удваиваются.

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Российский бизнесмен, актёр и режиссёр Иван Охлобыстин заявил в своём блоге на платформе "Дзен", что неназванные российские бизнесмены готовы заплатить 10 миллионов рублей за каждый уничтоженный или подбитый танк Абрамс. Насчёт танков Leopard 2 в заявлении не говорится. Кто же на самом деле эти бизнесмены, пожелавшие остаться инкогнито, остаётся только догадываться.





Сначала "Форес", а теперь и российские бизнесмены решили оказать поддержку нашим военнослужащим после того, как страны Запада вместе с США начали поставки на Украину более 80 танков, среди которых есть немецкие Leopard-2 и американские M1 Abrams.

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Ожидается, что немецкие "Леопарды" примут участие в боях уже в марте этого года. Соединённые Штаты, в свою очередь, пообещали передать Украине 31 танк Abrams.