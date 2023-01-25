По сообщениям CNN, украинская армия должна получить около 80 боевых танков Leopard 2 от западных союзников в ближайшие дни.
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Источник сообщает о двух дивизионах танков Leopard 2, которые готовы к отправке Киеву и будут доставлены в кратчайшие сроки. При этом из запасов армии Германии выделено 14 боевых танков. Помимо немецких танков, в этом "пакете помощи", предположительно, будет 31 основной боевой танк США M1 Abrams и 14 танков Challenger 2, произведённых и стоящих на вооружении в Великобритании.
Россия начала проведение СВО на Украине 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада начали накачивать Украину своим вооружением. 25 января правительство Германии заявило о том, что поставит на Украину 14 танков Leopard 2. В тот же день президент США Джо Байден рассказал, что его страна передаст Киеву 31 танк Abrams.
Ранее, британское издание The Independent заявило, что "Западные танки не выиграют войну на Украине", также 25.01.23 Президент России объявил новую цель специальной военной операции