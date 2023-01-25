Кроме того в "пакет помощи" войдёт 31 танк США M1 Abrams

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По сообщениям CNN, украинская армия должна получить около 80 боевых танков Leopard 2 от западных союзников в ближайшие дни.

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Источник сообщает о двух дивизионах танков Leopard 2, которые готовы к отправке Киеву и будут доставлены в кратчайшие сроки. При этом из запасов армии Германии выделено 14 боевых танков. Помимо немецких танков, в этом "пакете помощи", предположительно, будет 31 основной боевой танк США M1 Abrams и 14 танков Challenger 2, произведённых и стоящих на вооружении в Великобритании.

Россия начала проведение СВО на Украине 24 февраля 2022 года. После этого страны Запада начали накачивать Украину своим вооружением. 25 января правительство Германии заявило о том, что поставит на Украину 14 танков Leopard 2. В тот же день президент США Джо Байден рассказал, что его страна передаст Киеву 31 танк Abrams.

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Ранее, британское издание The Independent заявило, что "Западные танки не выиграют войну на Украине", также 25.01.23 Президент России объявил новую цель специальной военной операции