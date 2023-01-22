Марокко решило передать вооружённым силам Украины произведённые в СССР боевые танки Т-72Б. Об этом заявило алжирское новостное издание Mena Defense. Совершив эту сделку, Марокко становится первой африканской страной, оказавшей Украине военную помощь.Вооружённые силы Марокко отгрузили неустановленное количество советских танков Т-72Б. Как сообщается, эти танки прошли модернизацию в Чехии. Сколько именно танков Марокканские власти поставили в Киев, не уточняется.
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Ранее Марокко заявило о готовности предоставить запасные детали и оборудование для этих машин, которые уже являются частью украинского военного арсенала. Это, помимо очевидной финансовой выгоды для Марокко, связано с тем, что Т-72Б практически отстутствуют в Европе, а запасные части к ним трудно найти. Соединенные Штаты убедили страну в необходимости этих поставок.
Т-72Б - советский основной боевой танк, созданный как дальнейшая модернизация Т-72А. Он оснащён двигателем на 840 лошадиных сил и способен развивать скорость до 60 км/ч. Основным орудием является гладкоствольная 125 мм пушка.