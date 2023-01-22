Марокко поставило Украине партию танков Т-72Б

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Марокко решило передать вооружённым силам Украины произведённые в СССР боевые танки Т-72Б. Об этом заявило алжирское новостное издание Mena Defense. Совершив эту сделку, Марокко становится первой африканской страной, оказавшей Украине военную помощь.Вооружённые силы Марокко отгрузили неустановленное количество советских танков Т-72Б. Как сообщается, эти танки прошли модернизацию в Чехии. Сколько именно танков Марокканские власти поставили в Киев, не уточняется.

реклама

Ранее Марокко заявило о готовности предоставить запасные детали и оборудование для этих машин, которые уже являются частью украинского военного арсенала. Это, помимо очевидной финансовой выгоды для Марокко, связано с тем, что Т-72Б практически отстутствуют в Европе, а запасные части к ним трудно найти. Соединенные Штаты убедили страну в необходимости этих поставок.

рекомендации 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Т-72Б - советский основной боевой танк, созданный как дальнейшая модернизация Т-72А. Он оснащён двигателем на 840 лошадиных сил и способен развивать скорость до 60 км/ч. Основным орудием является гладкоствольная 125 мм пушка.