Бесплатное DLC в сеттинге Tomb Raider появится в симуляторе PowerWash

Разработчики популярной Steam-игры Powerwash Simulator объединились с издателем Square Enix, чтобы объявить о бесплатном расширении Tomb Raider. В игре-симуляторе, в которой игрокам предстоит очищать здания и другие объекты с помощью мойки высокого давления, с 31 января можно будет взять под контроль поместье семьи Крофт.

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Будут добавлены пять уровней, расположенных в поместье Крофт. Игроки могут убирать как внутри, так и снаружи особняка. Кроме того, расширение включает в себя небольшую историю, в которой Лара Крофт, нанявшая вас лично, вознаграждает вас за усердную работу рассказами о своих приключениях прошлых лет.

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В тот же день, когда выйдет dlc, игра также будет доступна для PlayStation 4 и 5 и Nintendo Switch. Игра уже поступила в продажу на ПК (через Steam) и на Xbox One и Series S|X.