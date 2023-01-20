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Компания Apple сделала несколько редких январских анонсов продуктов, представив 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro, новый Mac mini, полноразмерный HomePod второго поколения и ремешок Unity для часов Apple Watch в честь Месяца афроамериканской истории. Apple также сообщила, что iOS 16.3 станет доступна на следующей неделе.

MacBook Pro

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Новые 14- и 16-дюймовые модели MacBook Pro несут на борту Apple M2 Pro и M2 Max, обеспечивающие до 20% более высокую производительность и до 30% более быструю графику. Ноутбуки могут быть оснащены до 96 ГБ ОЗУ, тогда как ранее максимальный объем составлял 64 ГБ. Среди остальных функций и улучшений - обновленный порт HDMI 2.1 с поддержкой внешнего дисплея 8K, дополнительный час автономной работы и Wi-Fi 6E.

Новые MacBook Pro выпущены в том же дизайне, что и модели предыдущего поколения.

Mac mini

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Apple также обновила Mac mini новыми вариантами чипов M2 и M2 Pro, в результате чего последний Mac mini на базе Intel был снят с производства. Изменений в дизайне нет, но версия Mac mini M2 Pro оснащена четырьмя портами Thunderbolt 4 и портом HDMI 2.1 по сравнению с двумя портами Thunderbolt 4 и портом HDMI 2.0 на модели M2.

HomePod

HomePod второго поколения имеет практически идентичный дизайн, что и полноразмерная модель HomePod, снятая с производства в марте 2021 года, включая сенсорную поверхность с подсветкой и внешний чехол из сетчатой ткани. Колонка оснащена четырехдюймовым НЧ-динамиком, пятью ВЧ-динамиками, четырьмя микрофонами, чипом S7 для вычислительного аудио, чипом U1 для передачи музыки с iPhone и поддержкой пространственного аудио с Dolby Atmos. Колонка поддерживает Siri и имеет поддержку Matter для управления HomeKit и другими аксессуарами умного дома.

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В новой HomePod на два микрофона меньше по сравнению с оригинальной моделью, и в результате она весит немного меньше. Новый датчик в HomePod может измерять температуру и влажность в помещении, и эта функция также была включена в существующую модель HomePod mini в версии 16.3 программного обеспечения HomePod.

Ремешок для часов Unity Band

На этой неделе компания Apple выпустила новый, специальный выпуск Black Unity Sport Loop для Apple Watch Series 4 и более поздних моделей в честь Месяца афроамериканской истории. Ремешок доступен в размерах 41 мм и 45 мм по цене $49. Слово "Unity" вплетено в ткань с красными, зелеными и черными нитями, которые отдают дань уважения панафриканскому флагу, сообщает Apple.

iOS 16.3

В своем пресс-релизе, посвященном новой коллекции Unity, Apple сообщила, что соответствующие обои Unity для iPhone будут доступны на следующей неделе и потребуют iOS 16.3, что подтверждает, что обновление программного обеспечения будет выпущено для общественности на следующей неделе.

iOS 16.3 включает несколько новых функций, в том числе возможность использования физического ключа безопасности в качестве двухфакторной аутентификации для учетной записи Apple ID, глобальную доступность функции Advanced Data Protection для более широкого шифрования iCloud и поддержку нового HomePod второго поколения. Обновление также содержит многочисленные исправления ошибок.

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Источник: https://www.macrumors.com/