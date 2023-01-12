Компания Intel представила новый процессор для настольных ПК Core i9-13900KS, который может достигать 6 ГГц без ручного разгона, что делает его самым быстрым процессором для настольных ПК. Это стало возможным благодаря функции Thermal Velocity Boost, которая позволяет чипу работать быстрее, когда он достаточно "холодный".
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i9-13900KS - это обновленная версия i9-13900K, который Intel выпустила прошлой осенью. Основные различия между двумя процессорами заключаются в том, что старый чип достигал максимальной скорости 5,8 ГГц и имел меньшую базовую мощность - 125 Вт по сравнению со 150 Вт у нового чипа. Однако i9-13900KS имеет такое же количество ядер (24), объем кэша (36 МБ) и количество линий PCIe (20), как и i9-13900K. Кроме того, новый процессор совместим с материнскими платами Z790 и Z690, однако рекомендуется обновленный BIOS.
Thermal Velocity Boost - это функция в чипах Intel Core 11-го поколения и более поздних версий, которая позволяет им работать быстрее, когда они охлаждаются. Она увеличивает тактовую частоту на 100 МГц, когда температура ниже порогового значения в 70 градусов. Однако, чтобы получить максимальную отдачу от этой функции, вам потребуется хорошая система охлаждения.