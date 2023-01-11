Спящий режим на современных консолях позволяет им быстро просыпаться, но при этом потребляет значительное количество энергии, поскольку система никогда не отключается. Однако Microsoft считает, что может предложить компромисс. Она выпускает тестовое обновление, которое предоставляет владельцам Xbox Series X, Series S и One опцию "активные часы" сна. Выбрав эту опцию, ваша консоль будет выключаться в то время, когда вы вряд ли будете ее использовать, сокращая потребление энергии. Вы можете вручную запланировать время, если знаете, когда вы играете, но если вы хотите, чтобы консоль адаптировалась к вашим привычкам, доступна автоматическая опция.
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Компания также вводит опцию "энергосбережение", которая, как сообщается, потребляет в 20 раз меньше энергии, чем режим сна, но при этом позволяет обновлять Xbox и его игры в течение ночи. Если вы не возражаете против более длительного времени запуска и отсутствия удаленного пробуждения, вы можете уменьшить свой сократить свои счета. Обновление будет автоматическим для пользователей Xbox Series X/S в программе Insider, а для моделей One оно должно быть доступно уже сегодня.