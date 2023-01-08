Компания собирала данные владельцев iPhone для целевой рекламы без соответствующего согласия, постановил французский регулятор.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Думаете, что ваши данные на iPhone надёжно защищены? Только не от самой Apple

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Четвёртого января 2023 года французский суд оштрафовал Apple на сумму 8 миллионов евро (примерно 8,5 миллионов долларов) за нелегальный сбор информации о пользователях устройств для показа релевантной рекламы без соответствующего согласия.

Это непривычная ситуация для Apple, которая сталкивался с меньшим объёмом санкций в отношении конфиденциальности информации, чем её конкуренты из "Большого технологического сектора". Apple ставит безопасность информации пользователей одним из главных пунктов при продаже гаджетов, нанося надпись "Конфиденциальность - это iPhone." на своих рекламных баннерах. Новый штраф это последняя капля в бочку доказательств того, что Apple, возможно, не является ангелом-хранителем конфиденциальности, каким она себя выставляет.

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Доходы Apple от рекламы не являются основной частью заработка компании, но их доля всё возрастает. По данным Insider Intelligence, Apple ведет неплохой рекламный бизнес, который принесёт ей примерно $5,4 млрд.