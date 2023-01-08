Думаете, что ваши данные на iPhone надёжно защищены? Только не от самой Apple
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Четвёртого января 2023 года французский суд оштрафовал Apple на сумму 8 миллионов евро (примерно 8,5 миллионов долларов) за нелегальный сбор информации о пользователях устройств для показа релевантной рекламы без соответствующего согласия.
Это непривычная ситуация для Apple, которая сталкивался с меньшим объёмом санкций в отношении конфиденциальности информации, чем её конкуренты из "Большого технологического сектора". Apple ставит безопасность информации пользователей одним из главных пунктов при продаже гаджетов, нанося надпись "Конфиденциальность - это iPhone." на своих рекламных баннерах. Новый штраф это последняя капля в бочку доказательств того, что Apple, возможно, не является ангелом-хранителем конфиденциальности, каким она себя выставляет.
Доходы Apple от рекламы не являются основной частью заработка компании, но их доля всё возрастает. По данным Insider Intelligence, Apple ведет неплохой рекламный бизнес, который принесёт ей примерно $5,4 млрд.