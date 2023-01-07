Ежегодная традиция представлять концептуальные автомобили продолжается.

Sony

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Компания Sony провела большую пресс-конференцию, на которой было рассказано обо всем: от высококлассных кинокамер и нано-спутников до фильмов о видеоиграх и доступных контроллеров. Контроллер Project Leonardo компании предложит множество настраиваемых кнопок и другого оборудования, созданного для людей с ограниченными двигательными способностями. Как и адаптивный контроллер Xbox от Microsoft, Project Leonardo отражает растущую тенденцию в технологиях, особенно в игровой индустрии, направленную на улучшение пользовательского опыта людей с ограниченными возможностями.

Однако самым громким заявлением Sony, которое произвело наибольший фурор, стало сообщение о том, что бесконечно откладываемый фильм Gran Turismo выйдет в 2023 году.

И в странной синергии Sony также представила свой собственный автомобиль - концепт "Afeela", получивший новое название благодаря партнерству с Honda. Первый автомобиль Sony Honda Mobility появится на дорогах не раньше 2026 года.

AMD

AMD также представила два CPU и GPU. Самый мощный из них - это новый процессор Ryzen 9 7950X3D, который оснащен безумным объёмом кэш-памяти на 144 МБ с использованием технологии 3D V-Cache и достигает частоты 5,7 ГГц. Два других анонса AMD были посвящены мобильной части, включая первые графические процессоры RDNA 3 для ноутбуков RX7000 и линейку процессоров Ryzen 7000 HX, ориентированных на производительность.

Razer

Еще одной компанией, сосредоточившейся на чистой мощности на этой выставке, стала Razer, которая анонсировала две новые модели ноутбуков - Blade 16 и Blade 18. Они оснащены высококлассными компонентами, такими как чипы Intel Core-i9 HX и топовые видеокарты NVIDIA RTX 4090.

Интересной особенностью Blade 16 является двухрежимный экран, который может работать либо в 4K при 120 Гц и пиковой яркости 1000 нит, либо в Full HD plus при 240 Гц и 600 нит, в зависимости от того, что важнее в данный момент - скорость или разрешение.

Razer также наконец-то назвала дату выхода своего облачного игрового портативного компьютера Edge, который появится 26 января.

Lenovo

Cамая большая куча новостей, вероятно, принадлежит компании Lenovo. Она анонсировала два ноутбука, гигантский планшет, электронный блокнот и даже телефон под брендом "Think" - ThinkPhone в сотрудничестве с Motorola. Планшет Smart Paper синхронизирует рукописные заметки с аудиозаписями.

Но самым уникальным устройством является двухэкранный YogaBook 9i. Конечно, мы уже видели множество концептов двухэкранных лэптопов, но 9i - это не несбыточная мечта, а реальный продукт, который поступит в продажу в конце этого года. Lenovo даже комплектует его всеми необходимыми аксессуарами, чтобы максимально использовать его форм-фактор, включая складную подставку, стилус и bluetooth-клавиатуру.

Google

Переключившись на мир автомобилей, компания Google наконец-то готова представить на всеобщее обозрение свою обновлённую версию Android Auto и уже начала распространять её среди пользователей. Новый пользовательский интерфейс имеет режим разделенного экрана, а Карты всегда находятся под рукой.

И, говоря о Картах, Google дебютировал с новой HD-версией, которая появится на Polestar 3. Карты с более высоким разрешением будут полезны для помощи водителю, но могут оказаться необходимыми и для будущих функций автопилота.

Stellantis

Наконец, но не в последнюю очередь, Stellantis представила концептуальный грузовик Ram 1500 Revolution BEV. По сложившейся традиции необычных концептуальных автомобилей, появляющихся на CES из года в год, Revolution BEV оснащен дисплеем дополненной реальности, складным рулем, своего рода 3D-анимационным аватаром, с которым водитель может взаимодействовать.

С более практичной стороны он также оснащен рулевым управлением с четырьмя колесами и 800-вольтовой батареей, которая позволит ему проехать до 100 миль на зарядке всего за 10 минут. Конечно, вы никогда не сможете купить Ram 1500 Revolution BEV Concept. Но предполагается, что в 2024 году появится Ram 1500 BEV, который будет в значительной степени основан на этом концепте.

И не волнуйтесь, на CES нас ждет еще много интересного.

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