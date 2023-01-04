Yukai Engineering представила подушку Fufuly - это еще одна подушка для снижения тревожности от японской компании, а в качестве основного терапевтического инструмента используется нежная ритмичная пульсация.

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Yukai Engineering представила на CES 2023 антистресс подушку Fufuly. Идея заключается в том, что когда вы обнимаете Fufuly, ее подобное живому существу поведение воздействует на ваш живот, вызывая более медленное и глубокое дыхание. Несмотря на свою форму причудливого пузыря, подушка больше напоминает мягкое существо, которое хочется обнять.

Для этого проекта Yukai Engineering сотрудничала с Токийским университетом, который исследовал "феномен ритмической синхронизации между людьми или между людьми и объектами", когда они взаимодействуют друг с другом. Вспомните, как мы обычно чувствуем себя спокойно, когда держим на руках ребенка или домашнее животное - это все подсознательно. По словам Аоки, "использование подушки в течение всего 5 минут может снизить уровень стресса пользователей и сделать их более бдительными".

Подушка Fufuly имеет три режима работы: "обычный" и "глубокий", чтобы удовлетворить ваши потребности в успокоении, а третий режим основан на распространенных техниках расслабляющего дыхания.

Еще одним новым устройством, продемонстрированным Yukai Engineering, стал Lightony - симпатичный гуманоидный прикроватный светильник, который через некоторое время буквально засыпает. Предположительно, движения робота, напоминающие наклон головы и вращение глаз, помогут вам быстрее заснуть, хотя не исключено, что дети просто не будут спать, играя с этой игрушкой. Lightony также реагирует на голосовые команды (все обрабатывается локально, а не в облаке). Вы можете попросить робота установить обратный отсчет времени, когда будете ложиться спать, или сказать "доброе утро", чтобы разбудить его.

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Fufuly будет запущена в Японии в этом году через краудфандинг, а затем будет запущена и по всему миру, хотя цена пока не объявлена.