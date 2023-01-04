Бренд Dell представил свой первый монитор с частотой обновления 500 Гц. Игровой монитор с изобретательным названием 24.5-inch 500Hz Gaming Monitor оснащен дисплеем Full HD и собственной частотой обновления 480 Гц, которая разгоняется до 500 Гц.
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Монитор оснащен IPS-панелью, а NVIDIA сертифицировала его как совместимый с G-Sync, поэтому он должен обеспечить плавный игровой процесс без разрывов, если у вас есть соответствующая видеокарта. Он также имеет 99-процентный цветовой охват sRGB и VESA DisplayHDR 400, что должно помочь обеспечить точные цвета и яркое изображение при широких углах обзора. Alienware добавила, что сертифицированная TUV функция ComfortView Plus поможет отобразить реалистичные цвета и снизить уровень синего света.
Время отклика GtG составляет 0,5 мс. Это должно помочь минимизировать размытость и гостинг, обеспечивая при этом ультранизкую задержку, что очень важно для геймеров, которые ищут преимущество над конкурентами.
Монитор имеет шестиугольное основание, которое занимает минимум места на столе, оставляя больше пространства для расположения мыши и клавиатуры по своему усмотрению. Встроенный выдвижной держатель для гарнитуры - еще одна удобная функция, а монитор предлагает полностью настраиваемую подсветку AlienFX.
Цена данного монстра пока не оглашается.