Когда создание контента встречается с... вашей кухней?

На выставке потребительской электроники 2023 года корейский технологический гигант поделился целым рядом новостей о бытовой технике, в том числе анонсировал настенную духовку Bespoke AI Wall Oven. Как следует из названия, это настенная духовка с кучей крутых и странных умных функций. Самой интригующей из них является встроенная камера, которую можно использовать для съемки фотографий и даже для прямой трансляции приготовления пищи для... любой онлайн-аудитории.

реклама

Конечно, это не все, на что способен AI Wall Oven. Вы можете позволить ему оптимизировать условия приготовления для определенных блюд, и тогда он даже предупредит вас, если блюдо может подгореть. Samsung утверждает, что она может распознать 80 различных блюд. И да, для тех, кто следит за своим здоровьем, в ней есть интеграция Samsung Health, так что она может рекомендовать блюда в соответствии с Вашими потребностями.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Среди других достоинств - 7-дюймовый цветной дисплей на самом устройстве, позволяющий проверять состояние блюд, не открывая дверцу, а также поддержка технологий су-вид, воздушной жарки и других модных способов приготовления. Вы даже можете предварительно разогреть духовку или установить таймеры с телефона.