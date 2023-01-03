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Обновление Tesla может сделать вождение полностью автономным
Функция безопасности не позволяет убирать руки с руля, но Илон Маск сказал, что водители скоро получат возможность отключить ее.
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Полный набор функций Tesla для самостоятельного вождения (FSD*) позволяет автомобилю, по сути, управлять самим собой в определенных сценариях. Функция безопасности, однако, не позволяет водителям полностью убирать руки, но генеральный директор Илон Маск сказал, что водители скоро получат возможность отключить ее.

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Особенность, о которой идет речь, - это нажим на рулевом колесе, который требует, чтобы водитель постоянно держал руки на руле; если они этого не делают, автомобиль просит их время от времени немного поворачивать рулевое колесо, чтобы убедиться, что они обращают внимание на дорогу.

Недавно пользователь Twitter предложил (через Teslarati), что "пользователям с пробегом более 10 000 миль в бета-версии FSD* следует предоставить возможность отключить контакт рулевого колеса", и Маск согласился, заявив, что обновление (предположительно, обеспечивающее эту функциональность) выйдет в январе.

С этим обновлением водители Tesla должны иметь возможность включать FSD* и полностью убирать руки с руля, пока автомобиль ведет себя самостоятельно. Некоторые владельцы выразили энтузиазм по поводу этой функции в Twitter, хотя это может вызвать больше вопросов о том, является ли FSD* достаточно зрелым, чтобы его можно было использовать на дорогах общего пользования.

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*FSD (Full-Self Drive) от Tesla (все еще обозначаемый Tesla как "бета") - это набор функций, который позволяет водителю вводить пункт назначения в навигационную систему автомобиля и автомобиль будет ехать автономно, хотя для этого требуется, чтобы водитель был внимательным и готовым взять управление на себя в любое время. Изначально FSD был доступен очень небольшому кругу пользователей, но позже он был расширен до водителей, которые удовлетворяют требованиям Tesla по "баллу безопасности". Однако в ноябре прошлого года он стал доступен всем пользователям, чьи автомобили Tesla оснащены оборудованием для его поддержки.

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#tesla #автопилот #тесла #fsd #tesla full self-driving
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