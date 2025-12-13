Чёрная дыра, масса которой в 30 миллионов раз превышает массу Солнца, порождает ветры, скорость которых составляет одну пятую скорости света, что поразило учёных.

Аккреционный диск чёрной дыры

Астрономы впервые зафиксировали, как рентгеновская вспышка от сверхмассивной чёрной дыры мгновенно породила рекордно быстрые ветра. Открытие сделано в активном ядре галактики NGC 3783, расположенной примерно в 130 миллионах световых лет от Земли.

С помощью космических телескопов XMM-Newton и XRISM учёные наблюдали последовательность событий: мощная вспышка рентгеновского излучения, после которой был зафиксирован выброс вещества со скоростью около 60 000 километров в секунду. Это примерно 20% от скорости света.

Механизм явления.

Исследователи под руководством Ли Гу из Нидерландского института космических исследований (SRON) связывают это с магнитным пересоединением в аккреционном диске чёрной дыры. В этом процессе сложное магнитное поле вокруг чёрной дыры внезапно «перестраивается», высвобождая огромное количество энергии. Аналогичный, но несравнимо менее мощный процесс вызывает корональные выбросы массы на Солнце. Масса чёрной дыры в центре NGC 3783 оценивается в 30 миллионов масс Солнца.

Ключевую роль сыграла скоординированная работа двух инструментов. XMM-Newton отслеживал динамику вспышки, а новейший спектрометр Resolve на борту обсерватории XRISM (запущенной в 2023 году) с высокой точностью измерил скорость и состав выброшенного вещества. Ранее наблюдать прямую причинно-следственную связь между вспышкой и зарождением таких ветров не удавалось.

Научное значение.

Это открытие имеет прямое отношение к пониманию эволюции галактик. Сверхбыстрые ветра, выбрасываемые активными ядрами, переносят огромную энергию и вещество в межгалактическое пространство. Этот процесс может регулировать формирование новых звёзд, влияя на развитие всей галактики.