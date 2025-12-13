Астрономы впервые зафиксировали, как рентгеновская вспышка от сверхмассивной чёрной дыры мгновенно породила рекордно быстрые ветра. Открытие сделано в активном ядре галактики NGC 3783, расположенной примерно в 130 миллионах световых лет от Земли.
С помощью космических телескопов XMM-Newton и XRISM учёные наблюдали последовательность событий: мощная вспышка рентгеновского излучения, после которой был зафиксирован выброс вещества со скоростью около 60 000 километров в секунду. Это примерно 20% от скорости света.
Механизм явления.
Исследователи под руководством Ли Гу из Нидерландского института космических исследований (SRON) связывают это с магнитным пересоединением в аккреционном диске чёрной дыры. В этом процессе сложное магнитное поле вокруг чёрной дыры внезапно «перестраивается», высвобождая огромное количество энергии. Аналогичный, но несравнимо менее мощный процесс вызывает корональные выбросы массы на Солнце. Масса чёрной дыры в центре NGC 3783 оценивается в 30 миллионов масс Солнца.
Ключевую роль сыграла скоординированная работа двух инструментов. XMM-Newton отслеживал динамику вспышки, а новейший спектрометр Resolve на борту обсерватории XRISM (запущенной в 2023 году) с высокой точностью измерил скорость и состав выброшенного вещества. Ранее наблюдать прямую причинно-следственную связь между вспышкой и зарождением таких ветров не удавалось.
Научное значение.
Это открытие имеет прямое отношение к пониманию эволюции галактик. Сверхбыстрые ветра, выбрасываемые активными ядрами, переносят огромную энергию и вещество в межгалактическое пространство. Этот процесс может регулировать формирование новых звёзд, влияя на развитие всей галактики.