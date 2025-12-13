Сайт Конференция
AnLesha
Обнаружена чёрная дыра, вокруг которой вращаются ветры со скоростью более 210 миллионов км/ч
Чёрная дыра, масса которой в 30 миллионов раз превышает массу Солнца, порождает ветры, скорость которых составляет одну пятую скорости света, что поразило учёных.

Аккреционный диск чёрной дыры

Астрономы впервые зафиксировали, как рентгеновская вспышка от сверхмассивной чёрной дыры мгновенно породила рекордно быстрые ветра. Открытие сделано в активном ядре галактики NGC 3783, расположенной примерно в 130 миллионах световых лет от Земли.

С помощью космических телескопов XMM-Newton и XRISM учёные наблюдали последовательность событий: мощная вспышка рентгеновского излучения, после которой был зафиксирован выброс вещества со скоростью около 60 000 километров в секунду. Это примерно 20% от скорости света.

Механизм явления.

Исследователи под руководством Ли Гу из Нидерландского института космических исследований (SRON) связывают это с магнитным пересоединением в аккреционном диске чёрной дыры. В этом процессе сложное магнитное поле вокруг чёрной дыры внезапно «перестраивается», высвобождая огромное количество энергии. Аналогичный, но несравнимо менее мощный процесс вызывает корональные выбросы массы на Солнце. Масса чёрной дыры в центре NGC 3783 оценивается в 30 миллионов масс Солнца.

Ключевую роль сыграла скоординированная работа двух инструментов. XMM-Newton отслеживал динамику вспышки, а новейший спектрометр Resolve на борту обсерватории XRISM (запущенной в 2023 году) с высокой точностью измерил скорость и состав выброшенного вещества. Ранее наблюдать прямую причинно-следственную связь между вспышкой и зарождением таких ветров не удавалось.

Научное значение.

Это открытие имеет прямое отношение к пониманию эволюции галактик. Сверхбыстрые ветра, выбрасываемые активными ядрами, переносят огромную энергию и вещество в межгалактическое пространство. Этот процесс может регулировать формирование новых звёзд, влияя на развитие всей галактики.

#космос #черные дыры
Источник: livescience.com
Сейчас обсуждают

Papant
23:30
Расчёт не корректен. Почему годовая выработка ? Тут используется суточный цикл, так что результат надо разделить на 365. Но всё равно безумно дорого для массового использования. Даже если подешевеет ...
Солнечные электростанции с накопителем в течении светового дня энергии стали коммерчески выгодными
grazer08
23:25
Выиграют те, кто меньше жадничает: рынок порешает, кто самый хитрозадый.
Рост комиссий на маркетплейсах для продавцов неизбежно вызовет общее подорожание товаров
Papant
23:21
Интересно - что там могло хлопнуть под землёй? Чистый водород не взрывается.
Найдено подтверждение огромных запасов водорода в земной коре, которого хватит на десятки тысяч лет
Ilikethat
22:47
Столько слов, а мог бы просто поставить Linux.🤷
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
Ilikethat
22:41
Это очень специфический пример. А по факту маркетплейсы давят сетевые магазины вроде МВидео, ДНС и тп.
Рост комиссий на маркетплейсах для продавцов неизбежно вызовет общее подорожание товаров
Dzhereli
22:33
Не страшно. Эти деньги в основном ворованные из страны
Reuters: ЕС бессрочно заморозил российские активы
Ilikethat
22:30
Ну ведь бред же пишут?! 🤔 Стоимость хранения киловатт-часа 125$ из этой заметки. Давайте возьмём теплую солнечную Индию к примеру. В 2023 выработали 1700 ТераВаттЧас. Установленные мощности 60% не Ви...
Солнечные электростанции с накопителем в течении светового дня энергии стали коммерчески выгодными
Сергей Анатолич
21:48
Ну теперь можно реквизировать по полной всё что от этих тварей в России осталось, а осталось не мало!
Reuters: ЕС бессрочно заморозил российские активы
DIP32
21:48
Во...во...причем главному врагу.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
DIP32
21:48
Когда главный противник критикует твоё оружие - это хорошо. Плохо было бы, если бы главный противник его хвалил. Вот, да, беда.
В США скопировали российский БМПТ «Терминатор»
