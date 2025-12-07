Гигантская вращающаяся нить космической паутины может оказаться самой большой вращающейся структурой из когда-либо наблюдаемых

Уникальная находка расположена в 140 миллионах световых лет от Земли. Речь идёт о колоссальной структуре — скоплении 14 галактик вокруг нити из газа длиной около 5,5 миллионов световых лет (что в десятки раз превышает размер нашей галактики) и шириной 117 000 световых лет. Особенной эту структуру делает то, что она вращается.

Исследователи из Оксфордского университета, работающие с радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке, заметили удивительную цепочку из 14 галактик, богатых водородом. Эти галактики, словно бусины на нитке, выстроились вдоль газового волокна и указали на его существование.

"Первоначальное открытие стало для нас полной неожиданностью", — признаётся соавтор исследования Лайла Джунг. — "Мы увидели поразительную синхронность: несколько светящихся галактик были расположены на одном расстоянии".

Измерения показали невероятное: сама газовая нить вращается со скоростью около 110 километров в секунду. Но что ещё удивительнее — большинство галактик вокруг неё вращаются в том же направлении. "Вероятно, это самый большой вращающийся объект из когда-либо обнаруженных астрономами", — заявляет участница исследовательской группы.

Это открытие подтверждает давние теоретические предсказания. Компьютерное моделирование уже предполагало существование таких структур, но только современные телескопы, такие как MeerKAT, позволили наблюдать их непосредственно.

Вращающиеся космические нити, по мнению учёных, играют ключевую роль в формировании галактик. Они могут определять скорость и направление вращения будущих звёздных скоплений, действуя как гигантские "конвейеры" материи во Вселенной. Такие структуры не существуют изолированно — они соединяются между собой, образуя масштабную "космическую паутину", которая распределяет вещество по всему мирозданию и формирует связанные скопления галактик.

Открытие было сделано в рамках проекта MIGHTEE (MeerKAT International GHz Tiered Extragalactic Exploration). Учёные уверены, что в ближайшем будущем будут обнаружены и другие подобные вращающиеся структуры по мере того, как новые телескопы, такие как обсерватория Веры Рубин в Чили, начнут сканировать ещё более отдаленные уголки космоса.