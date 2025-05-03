Почему все вдруг заговорили о «Байкале»?

Ещё десять лет назад фраза «российский процессор» вызывала у многих усмешку. «Что, серьёзно? У нас же нет ни своего производства, ни нормальных разработок!» — примерно такова была стандартная реакция. Но сегодня, когда западные санкции перекрыли доступ к современным чипам, вопрос импортозамещения в микроэлектронике стал без малого вопросом национальной безопасности.

И вот тут на сцену выходит компания «Байкал Электроникс» с одноимёнными процессорами. Получится ли у них сделать то, что не удавалось с 90-х — вернуть России место среди технологических держав? Или это очередная «потёмкинская деревня» на фоне всеобщего ажиотажа? Давайте разбираться.

Глава 1. Как Россия потеряла свои процессоры (и пытается их вернуть)

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Чтобы понять значение «Байкала», нужно вспомнить, что когда-то СССР был в числе лидеров микроэлектроники. Легендарные «Эльбрусы» и военные компьютеры не уступали западным аналогам. Но после развала Союза отрасль рухнула: заводы простаивали, инженеры уезжали, а страна перешла на Intel и AMD. ЭВМ "Эльбрус-2"

Попытки возродить своё производство начались в 2000-х, но дальше лабораторных образцов дело не шло. Всё изменилось в 2014 году, когда санкции заставили задуматься о технологической независимости. Именно тогда появилась «Байкал Электроникс» — компания, которая поставила перед собой амбициозную цель: создать российские процессоры для ПК, серверов и телекома.

Первой ласточкой стал Baikal-T1 на архитектуре MIPS — чип для сетевого оборудования. Он не стал прорывом, но показал: Россия ещё может проектировать процессоры. Правда, производили их на Тайване (TSMC), что позже сыграет злую шутку. Процессор "Байкал-Т1"

Глава 2. Baikal-M — надежда, которая не взлетела

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В 2020 году случилось то, о чём мечтали российские IT-энтузиасты: «Байкал Электроникс» представила Baikal-M — 8-ядерный ARM-процессор для ПК и серверов. Процессор "Байкал-М"

Что в нём было хорошего?

Энергоэффективность (TDP всего 25 Вт)

Поддержка стандартных ОС (Linux, Astra Linux)

Использование в госпроектах (например, компьютеры «Аквариус»).

Но почему же он не стал массовым? Во-первых, 28-нм техпроцесс — это уровень 2012 года, но никак не 2020. Для сравнения, Ryzen и Core тех лет использовали 7 и 10 нм техпроцесс. Во-вторых, проблемы с ПО — многие Windows-программы просто не работали на ARM. В-третьих, цена — стоимость процессоров была выше, чем у более развитых конкурентов.

А потом грянул 2022 год и санкции. TSMC отказалась производить чипы, а своих мощностей у России не было. Генеральный директор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов тогда заявил:

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«Мы прорабатываем варианты с партнёрами из дружественных стран. Без производства в России или Китае дальнейшее развитие невозможно.»

Но пока что Baikal-M остаётся нишевым решением — его можно встретить в некоторых госучреждениях, но для рядового пользователя он слабоват.

Глава 3. Baikal-S — наш ответ RISC-V

Когда стало ясно, что ARM и x86 — ненадёжные архитектуры (из-за санкций и зависимости от западных лицензий), «Байкал Электроникс» сделала ставку на RISC-V — открытую и свободную от ограничений технологию. Baikal-S должен был стать прорывом: до 48 ядер, 12-нм техпроцесс, серверный потенциал. Но…

Что пошло не так?

Во-первых, нет производства. TSMC больше не сотрудничает, а российские заводы («Микрон», не путать с корпорацией Micron) пока могут производить только на 90-нм техпроцессе.

А во-вторых, мало софта. RISC-V — это будущее, но сейчас под него адаптировано лишь несколько ОС.

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Профессор МФТИ Алексей Смирнов в интервью «Коммерсанту» высказался сдержанно:

«RISC-V — правильный выбор, но без собственного производства мы остаёмся зависимыми. Если Китай нам поможет — шансы есть. Если нет — придётся ждать, пока «Микрон» освоит 28 нм.»

Сравнение Baikal-S с конкурентами

Глава 4. А что с заводами? «Микрон» vs мировая микроэлектроника

Пока «Байкал» проектирует чипы, ключевой вопрос — где их делать? Существует несколько вариантов.

«Микрон» (Зеленоград) — может производить по 90-180 нм техпроцессу (уровень 2000-х). «Ангстрем» (Тверь) — в кризисе, производство почти остановлено. Китай (SMIC) — освоил 7 нм, но под санкциями США. Согласится ли помогать?

Глава Минцифры Максут Шадаев в 2023 году заявил: «Мы прорабатываем локализацию производства. Да, сначала это будут 90 нм, но это лучше, чем ничего». Проблема в том, что 90 нм — это не для потребительских ПК. Такие чипы годятся для промышленности или спецтехники, но конкурировать с Intel/AMD не получится.

Те, кто настроен скептически говорят:

«Без 7-5 нм Россия никогда не догонит Запад»

«Даже Китай отстаёт от TSMC, что уж говорить о нас»

«Лучше закупать китайские процессоры, чем тратить миллиарды на свои».

Оптимисты парируют:

«RISC-V — это шанс вырваться вперёд, как когда-то Китай с Huawei»

«Главное — начать. Сейчас 90 нм, через 5 лет — 28 нм, ещё через 10 — 7 нм»

«Если не мы, то кто? Без своих процессоров страна обречена на зависимость».

Завод "Микрон" в Зеленограде

Да, сегодня российские процессоры не могут конкурировать с Intel, AMD или Apple. Да, своих заводов для передовых чипов у нас нет. Но важен сам факт, что Россия снова пытается создавать свои технологии, а не просто покупать их за границей.

Как сказал один из разработчиков «Байкала» журналистам: «Мы понимаем, что до мировых гигантов нам далеко. Но если не начать сейчас — через 10 лет будет поздно». Так что, «Байкал» — это не просто процессор. Это символ. Символ того, что Россия всё ещё пытается бороться за место в технологической гонке, а получится или нет — покажет время.