В космос на МиГ-25: рекорд высоты, не побитый до сих пор

«Небо там густо-фиолетовое, звёзды видно даже днём, а Земля круглая», — так описывал свои ощущения единственный человек, поднявшийся на высоту 37 650 метров на МиГ-25. Этот рекорд был установлен 31 августа 1977 года выдающимся лётчиком-испытателем Александром Федотовым. С тех пор, на протяжении почти полвека, никто не смог подняться так высоко ни на этом, ни на каком-либо другом самолёте.

Трагическая судьба покорителя стратосферы

Жизнь выдающегося советского лётчика-испытателя Александра Федотова трагически оборвалась 4 апреля 1984 года во время испытаний второго прототипа сверхзвукового перехватчика МиГ-31. Ошибка в показаниях приборов привела к катастрофической ситуации. По официальной версии датчик топлива отключился и Федотов, подумав, что пробил бак и топлива почти не осталось, принял решение срочно возвращаться на аэродром. Однако на самом деле баки самолёта были практически полными. Резкий манёвр тяжёлого истребителя закончился неуправляемым пике, и ни Федотов, ни его штурман Владимир Зайцев не успели катапультироваться. А. Федотов

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Александр Федотов был выдающимся лётчиком-испытателем, обладателем множества международных наград и званий, в том числе Героя Советского Союза. Он работал в ОКБ Микояна-Гуревича и тестировал всю линейку истребителей МиГ, начиная с МиГ-19 и заканчивая роковым для него МиГ-31. Федотов был первым советским пилотом, трижды преодолевшим звуковой барьер. Ему принадлежит 18 высших мировых достижений в авиации, многие из которых до сих пор не удалось превзойти. Среди всех моделей МиГов Федотов особенно любил МиГ-25, на котором он установил большинство своих рекордов.

Взлёт МиГ-25

Предыстория создания рекордного перехватчика

Создание самого высотного и быстрого истребителя-перехватчика началось в середине 1959 года. В то время, когда Хрущёв отдавал приоритет ракетам и космическим достижениям, многие самолёты были либо списаны, либо брошены на произвол судьбы. В то же время США продолжали развивать свою авиацию, имея в арсенале около 2000 бомбардировщиков. Среди них были В-52 и В-47, которые, несмотря на свои ограничения, были довольно надёжными машинами. Но главной причиной создания МиГ-25 послужили практически безнаказанные полёты разведчика U-2 над территорией СССР, а также проектирование Lockheed SR-71 Blackbird – ещё одного американского высотный разведчика, по своим скоростным характеристикам недостижимого для советских зенитных ракет. SR-71 Blackbird

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Советское ПВО нуждалось в эффективных средствах противодействия подобным самолётам, и выходом стало создание МиГ-25, который мог справится там, где зенитные ракеты были беспомощны. Этот самолёт стал самым быстрым и высотным серийным истребителем, его фюзеляж состоял на 80% из никелевой стали, что было необычным выбором для страны, обладающей большими запасами титана. Двадцать пятые МиГи планировалось поставить на боевое дежурство на аэродромах по всему периметру СССР.

Как отмечают очевидцы: наблюдать за взлётом МиГ-25 было завораживающим зрелищем. Несмотря на свои внушительные размеры, он был одним из самых тихих форсажных самолётов. На борту у перехватчика имелись ракеты, которые позволяли эффективно противостоять нарушителям воздушного пространства.

Подготовка к рекорду

На высотах более 30 км горизонтальный полёт невозможен из-за очень малой плотности воздуха – там она примерно в 70 раз ниже, чем у поверхности земли. Не спасает даже высокая скорость. Подъёмной силы попросту не хватит, а недостаток кислорода приведёт к отключению двигателя.

Самолёт, предназначенный для достижения немыслимых высот, отличался от серийных моделей, это был прототип с названием Е-155: с него было убрано всё лишнее оборудование, а двигатель получил «некоторые корректировки для работы в условиях разреженной атмосферы».

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МиГ-25

Лучшие советские теоретики авиастроения работали над тем, чтобы СССР поставил этот рекорд, хотя это и не было самоцелью при испытаниях МиГ-25. Для того чтобы достичь «запредельной» высоты была разработана специальная тактика. Изначально самолёт в штатном режиме поднялся на 27 километров, там МиГ-25 ещё чувствовал себя «комфортно». Затем испытатель включил двигатель на максимальную тягу, и тяжёлый истребитель резко взмыл вверх. По достижении высоты 34 км воздуха для работы двигателя уже не хватило, и он заглох. Однако набрав скорость около 3000 км/ч, самолёт пролетел ещё несколько километров по инерции. Оставшись 1 на 1 с истребителем-перехватчиком в практически безвоздушном пространстве, лётчик был поражён тишиной, царившей вокруг.

В наивысшей точке скорость самолёта составила всего 75 км/ч, а затем началось резкое снижение, при котором можно было рассмотреть Землю. Горизонт при этом «отодвигается» на 700 км. «Облака далеко внизу, и тихо-тихо, только лёгкая дрожь штурвала в руках», — вспоминал Александр Федотов.

Наследие и будущее

Преемник МиГ-25, МиГ-31, стал более современным, но не смог побить рекорды своего предшественника. МиГ-31 был также разработан для перехвата высокоскоростных и высотных целей. Он оснащён ракетами Р-33 и Р-37, которые имеют дальность поражения от 180 до 400 км и скорость от 4,5 до 6 Махов. РЛС «Заслон» позволяет обнаруживать самолёты противника на расстоянии до 200 км и одновременно отслеживать до 10 целей, ведя огонь по четырём из них.

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В связке с самолётом ДРЛО А-50, МиГ-31 должен обеспечивать обмен информацией о воздушной обстановке, передавая координаты целей другим истребителям и расчётам ПВО. К 2024 году 88 МиГ-31 были модернизированы до версии МиГ-31БМ, получившей ещё более современную авионику, что значительно повысило их боевые возможности.

Ожидается, что после завершения модернизации оставшихся самолётов, начнётся производство нового перехватчика — МиГ-41, который, возможно, сможет обновить рекорды, установленные полвека назад. Этот самолёт, по прогнозам, будет способен достигать «космических» высот и развивать гиперзвуковую скорость.

В XXI веке авиаконструкторы вновь обращают внимание на высоту. В США, по слухам, активно разрабатывается проект SR-72, который получит возможность летать на скорости 6 Махов на высоте более 30 км. Хотя спутниковая разведка имеет свои преимущества, гиперзвуковой разведчик сможет быстрее собирать данные.

Интересно, что в 2012 году в рамках проекта Red Bull Stratos был побит рекорд высоты для воздушного шара, наполненного гелием, новый рекорд составил 39 километров, а в 2014 году он увеличился до 41 424 метров. Быть может, в ближайшем будущем будет побит и рекорд Федотова. Возможно, именно МиГ-41 станет тем самолётом, который преодолеет эту планку.