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AnLesha
Гавайские морпехи получили NMESIS - перспективный противокорабельный ракетный комплекс
Однако, ракеты к новой противокорабельной системе NMESIS ещё не привезли.

Мобильная пусковая установка NMESIS Морские пехотинцы с острова Оаху (Гавайи) первыми получили новую ракетную систему «уничтожения кораблей», которая, как они надеются, даст американским войскам преимущество в Тихом океане.

Navy Expeditionary Ship Interdiction System, более известная как NMESIS представляет собой мобильный береговой ракетный комплекс. В качестве средства поражения используется противокорабельная крылатая ракета Naval Strike Missile (NSM). Её масса составляет 410 кг, а длина около 4 метров. В качестве двигателя используются твердотопливный (работающий при старте ракеты) и турбореактивный, который включается на маршевом участке полёта.Кадры испытания комплекса NMESIS 

NSM использует систему наведения комбинированного типа. Ракета способна наводиться на цель с помощью инфракрасной, спутниковой и инерциальной аппаратуры. Для поражения цели используется 125-кг боевая часть. Полёт к цели осуществляется с высокой дозвуковой скоростью на высоте 10-25 метров над водой. Дальность применения ракеты, в зависимости от профиля полёта, достигает 185 км.

Представитель Пентагона заявил, что после получения системы вооружения NMESIS корпус морской пехоты «обладает расширенными возможностями по пресечению нападения на море и находится на переднем крае стратегических преобразований». По его словам, появление NMESIS «углубляет военно-морскую интеграцию и усиливает сдерживание, обеспечивая прикрытие с береговых позиций, расширяя возможности по ведению боевых действий как с суши, так и с моря».

Пусковые установки NMESIS, смонтированные на транспортных средствах, являются мобильными и могут быть быстро передислоцированы и развёрнуты на новой позиции. Примечательно, что, хотя новая пусковая установка уже находится на острове, самих ракет ещё нет.

По мнению руководства Корпуса морской пехоты, ракетные системы являются ключевой частью обороны. По замыслу, в случае войны, группы морских пехотинцев должны рассредоточиться и занять позиции вдоль островных цепей и атоллов, используя ракеты, беспилотники и другие высокотехнологичные средства для обстрела вражеских кораблей и удержания важнейших стратегических позиций.

Первые испытания прототипа NMESIS прошли летом 2021 года на Тихоокеанском ракетном полигоне на Кауаи. Тогда в результате запуска двух ракет на дальности 100 км от берега был уничтожен списанный фрегат ВМС.

#ракеты #пкр #nmesis
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