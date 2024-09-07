Чем ударили по заводу в Харькове - комплекс РБВ 9-А-7759 или новый БПЛА

Мэр Харькова в конце августа пожаловался, что важное предприятие пострадало от «Грома». Заводу, производившему и ремонтировавшему бронетехнику, и впрямь сильно досталось. Но про какой «Гром» говорилось - про бомбу или ракету - даже сразу не поймешь. Такое же название, кстати, у показанного на «Армии-2024» тяжёлого ударного дрона и его более дешёвого варианта, а ещё у неудачной украинской баллистической ракеты.

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На вооружении у нас и соседей стоит столько «Громов», что путаница в СМИ возникает довольно часто. То в новостях появляются бомбы «многоразового использования», то они уже летят на 700 километров, не имея даже двигателя. Подобные казусы, к сожалению, не редкость, и мы их тоже затронем, но обо всём по порядку. Начнём с того, что же всё-таки ударило по заводу в Харькове.

Пару слов о дальнобойных бомбах

Планирующие управляемые бомбы причиняют серьёзный ущерб противнику, отчего он и просит новые Patriot и IRIS-T. Сами боеприпасы сбить этими ЗРК крайне трудно, не заточены они под такие цели. К тому же цена ракеты-перехватчика измеряется миллионами долларов, а бомб на складах девать некуда ещё с советских времен, да и новые делают тысячами. Зато можно попробовать достать ракетой носитель этого оружия. ФАБ-500М62 с УМПК-ПД. Источник: МО РФ

Результат таких попыток – выбивание комплексов ПВО, ведь их приходится подтягивать поближе. А там и злые «Искандеры», и те же коварные ФАБы. Вот и носятся посланцы по всему свету, требуя поставить ещё зенитных установок. Дают неохотно, самим мало. А ФАБы летают всё дальше. Новые УМПК-ПД стали точнее, и окрылённые ими ФАБ-500М62 на 25-30% дальнобойнее. На очереди и полуторатонные, и трёхтонные. Точность уже измеряется метрами, а не десятками.

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Прилетевшая безошибочно в цель бомба потенциально спасает мирных жителей и российских военных, а каждый лишний километр – это спасённые жизни пилотов. Да и машины больших денег стоят, в тысячи раз дороже не очень сложного модуля за 800 000 рублей.

Гром-1

Ракета «Гром-1» попадает по цели с точностью до метра. Длина 4,19 м. Она подобрана под размер внутреннего отсека Су-57, чтобы истребитель 5-го поколения, оставшись незамеченным на радарах, отстрелялся и благополучно вернулся на базу. Диаметр корпуса ракеты 0,31 м, а крыло с размахом 1,9 м раскладывается уже в полёте, масса на старте всего 594 кг, так что количество ракет на носителе ограничено лишь числом точек подвеса. Ракета "Гром-1" на носителе

Полётом самого боеприпаса управляет инерциальная система навигации с коррекцией по сигналам ГЛОНАСС со спутника. Боевая часть весом 315 кг будет доставлена к цели по принципу «выстрелил и забыл». Точность обеспечит лазер, радар или тепловизор. Выбор модуля наведения определяется выбранной целью, а замена его при необходимости происходит за считанные минуты перед вылетом.

Осколочно-фугасная боевая часть такой мощности не оставляет камня на камне от пунктов временной дислокации и опорников, превращает скопление бронетехники в груду вторчермета. Харьковский Дворец спорта не даст соврать - незачем было превращать его в базу для военных. И ТЦ тоже был предназначен вовсе не для продажи продуктов и одежды. Жаль, конечно, но цель вполне законная.

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Дешёвый и массовый боеприпас можно применять и с Су-35, МиГ-35, Су-30, вертолётов Ка-52, и даже ветеранов-бомбардировщиков Су-24. Последнее неточно, да и о малозаметности старичков речи не идёт. Мэр Харькова Терехов ошибся, сказав, что «Гром» применён впервые. Давно уже это грозное оружие гремит над цехами оборонных заводов и не даёт спокойно спать в гостиницах иностранным специалистам. А учитывая, что производство не особо сложное и затратное, будет «Гром» звучать всё чаще.

Летит это изделие на расстояние до 120 км с максимальной скоростью 2700 км/ч (2,2М), уворачиваясь от противоракет за счёт высокой маневренности. Чтобы запустить «Гром-1», не обязательно забираться на 12 000 м, как в случае планирующих бомб. 500 метров вполне достаточно, всё равно ракете предстоит спуститься на минимальную высоту и следовать к цели, огибая холмы и не попадая при этом в поле зрения радаров. Впрочем, и по прямой полёт возможен, если требуется максимальная дальность.

Пуск в заднюю полусферу – тоже не проблема, если до цели не предельно далеко. Так что, когда ракета достигнет цели, до самолёта будет уже две сотни километров. Истребителю F-16 уже ракетой «воздух-воздух» не достать, не летают они так далеко, да и Patriot вдогонку не дотянется.

Такой вот боеприпас создала Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ), а представила впервые ещё девять лет назад на международном форуме МАКС-2015. Отсюда и буква Э в сообщениях украинских источников, что Россия применяет ракеты «Гром-Э1». Прилетают не экспортные версии, а принятые на вооружение в 2018 году исконные 9-А-7759 «Гром-1».

Гром-2

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Двухступенчатый твердотопливный двигатель в ракете (Гром-1) выполнен в виде отдельного модуля МДУ, также, как и модуль основной боевой части МБЧо. Между ними размещается модуль планирования и управления (МПУ), а завершает конструкцию модуль рулевых приводов (МРП). Такой вот не слишком мудрёный конструктор, собирается легко и быстро. И потребуется не больше часа, чтобы превратить ракету в бомбу. Называться она будет уже «Гром-2», а в обозначении боеприпаса появится дополнительная цифра 1 или 2.

9-А1-7759 получится из «Грома-1», если вместо двигателя прикрутить дополнительную осколочно-фугасно-зажигательную БЧ в виде модуля МБЧд массой 161 кг. Получится полная замена «Искандеру» по мощности заряда. Летит такая бомба не так далеко - на 85 км, да и с вертолёта её не запустишь. А самолёту придётся подняться на 12-15 км или сделать «горку» с высоты 5 км.

9-А2-7759 – это объёмно-детонирующая бомба с двумя боевыми частями, разделёнными датчиком высоты «Гром-Д», запрограммированным на подрыв облака из распылённой горючей смеси на высоте от 6 до 12 м. От такого сплошного пылающего шара не спрятаться в укрытии, а перепад давления после взрыва добьёт уцелевших вдали от эпицентра. Из-за этого такие бомбы многие ошибочно называют вакуумными. Вакуума там не возникает, но попавшим под удар от этого нисколько не легче.

Откуда возникает путаница Ударный БПЛА "Гром"

Солидный источник сообщил, что «Гром» выдерживает 30 циклов взлёта и посадки. В КТРВ трудятся уникальные специалисты, но уж не такие, чтобы их ракеты и бомбы возвращались назад после использования. Просто писавший наткнулся на данные о тёзке – ударном БПЛА «Гром».

А ещё можно прочесть о дальности полёта бомбы 300 и даже 700 км. Само собой, на столько ни с какими крыльями она не долетит. Опять спутали с полными тёзками. Так назывались украинские баллистические ракеты «Гром-1» и «Гром-2», сделанные в единственном экземпляре. Одна отправилась заказчикам из Саудовской Аравии» без пусковой установки, а другая была сразу же сбита полтора года назад при попытке ударить по Крыму. Та самая украинская баллистическая ракета "Гром-2"

Две пусковые установки проехали по Крещатику на параде в августе 2018 с картонными ракетами, дальнейшая судьба их не известна. Саудиты же приглядываются к российским «Гром-Э1/2». Аналог есть в Израиле, и тоже модульный, вот только стоит почти на порядок дороже. У Украины в марте появились управляемые бомбы AASM Hammer, только не долетают они до цели. Сбивают их «Буки» и «Торы».