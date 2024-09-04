Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км

Дрон-ракету "Паляниця" уже окрестили "чудо-оружием Зеленского", способным достать чуть ли не до Урала.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Альтернативный вид дрона-ракеты "Паляниця". Источник: news.ru«Паляниця» - чем примечателен новый украинский дрон

24 августа, в День Независимости Украины, было объявлено о создании новейшей дальнобойной ракеты-дрона, способной достигать целей в глубине российской территории. Также в зарубежных СМИ сообщалось о его успешном применении. Название новинке дано с местным колоритом. «Паляниця» - так называется круглый хлеб, название которого трудно произнести правильно не владеющему мовой с детства. 

Стоит ли беспечно смеяться над патриотичным гибридом дрона и ракеты или принять угрозу всерьёз, давайте разбираться.

Дрон или ракета

реклама



Новая реальность последних лет привела к рождению самых разнообразных монстров и гибридов. Среди них есть явно нежизнеспособные, есть и нелепые с виду, но вполне целесообразные. Дроном-ракетой был назван показанный на форуме «Армия-2024» малозаметный российский С-71К «Ковёр» с дальностью до 350 км и осколочно-фугасной боевой частью массой около 150 кг.С-71К "Ковёр"

Зеленский ТТХ новой «вундерваффе» не привёл, но грозил достать самолёты на аэродромах под Рязанью и Нижним Новгородом. Возможно, из этого исходили телеграм-эксперты, приводя вот такие характеристики гибрида:

реклама



В СМИ проскакивают утверждения, что дальность полёта "чудо-дрона" ещё выше - вплоть до 1500 километров.

Похоже на перемогу, ведь получается, что летит втрое дальше российского «Ковра», а БЧ чуть ли не втрое увесистей. Между ними, конечно, есть две большие разницы, кроме порядка слов после дефиса. «Ковёр» в сечении квадратный, а «Паляниця» круглая, как и положено.«Паляниця» на стартовой позиции

Запускают её с земли, разогнав на специальной тележке, а «Ковёр» стартует с самолёта. Скорость у С-71К побольше – 0,6 М, то есть «Ковёр» разгоняется до 720 км/ч, а, по некоторым данным, даже до 1133 км/ч. Возможно, это относится к С-71М «Монохром», чьей упрощённой версией С-71К является.

Старт «Паляници» с земли можно признать определенным плюсом, поскольку его труднее заметить. При поддержке данными от космической группировки и внушительного парка самолётов ДРЛО и беспилотников-шпионов преимущество противника в разведке останется ещё надолго, так что смех точно не уместен. Новое «чудо-оружие» презентовалось как невидимка. Применение композитов в конструкции снижает видимость на радарах, а возможность огибать рельеф местности на малой высоте делает цель сложнее для ПВО.

реклама



Стоит ли верить данным о массе БЧ «Паляници»? У «Storm Shadow» она составляет 450 кг при длине 5,1 м и сечении 0,63*0,48 м, так что в ракету запихнуть почти полтонны боевой нагрузки реально. Инженеры с «Южмаша» навыки могли не потерять, но все же волшебниками они не являются. Чтобы понять, что приведенные выше «попереднi вiдомостi» - не более чем деза, достаточно взглянуть на фото сборки «Паляници».Крылатая ракета Storm ShadowСборка ракеты-дрона "Паляница"

По меньшей мере, один нолик в «ваге вибухiвки» лишний. Вот какие сведения о ТТХ, приводят уже российские источники:

  • Длина – 3,24 м
  • Диаметр – 0,34 м
  • Стартовая масса – 120 кг
  • Масса БЧ – 12 кг
  • Дальность полёта – 320 км
  • Высота полёта – от 30 до 600 м
  • Скорость – до 500 км/ч.  

Отбой воздушной тревоги? Думается, что всё же преждевременно, ведь, как говорил один наследивший в истории персонаж: «главное – нАчать». О создании баллистической ракеты типа советской «Точки-У» уже объявлено, полноценную КР можно ждать вскоре, американцы AGM-158 обещают, да и с дроностроительством в «незалежной» дело поставлено на поток.AGM 158 Jassm

В интернете уже успели предложить сбивать «Паляницю» всеми имеющимися у РФ системами ПВО – С-300, 350 и даже С-400. Видимо, это будет похоже на анекдот про приехавшего в гости деда и попросившего у внучки газету. Она сказала, что газета – вчерашний день, и дала свой ноутбук. Муха так и не поняла, что её убило.

реклама



А вот вариант в виде семейства «Буков» предлагается заметно реже, а зря. Видимо потому, что у многих это название связано с первой версией комплекса, которая появилась ещё в далёком 1979 году. Конечно, и она ещё способна «дать жару», но в войсках с 2016 года появилась новая модификация – Бук-М3.Пусковая установка "Бук-М3"

Эволюция «Буков»

Первый «Бук» появился ещё в 1979 году на основе ЗРК «Куб». В НАТО он не зря получил название SA-11 Gadfly, то есть «Овод». Кусачий ЗРК получился у НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова. На дальности до 30 км при высоте от 15 м до 25 км сбивал F-15 с вероятностью 80-90%. С вертолётами эффективность была поменьше – от 30 до 60%. На крылатую ракету, правда, нужно было выпустить все 4 ЗУР 9М38 для уверенного поражения.ЗРК "Бук-М1"

С тех пор «Бук» прошёл четыре модернизации, если не считать экспортных версий. Кроме того, создана морская версия 3К90 М-22 «Ураган» и её экспортный вариант «Штиль». В 2005 году белорусы представили свой ЗРК средней дальности «Бук-МБ».

К моменту распада СССР в ПВО насчитывалось более 300 пусковых установок «Бук» и «Бук-М1». После первой модернизации в 1983 году дальность поражения самолётов выросла до 32-35 км, вероятность перехвата крылатых ракет повысилась до 40-60%, а вертолётов – до 70% (одной ракетой). Комплекс научился распознавать три класса целей: самолёт, вертолёт и баллистическую ракету. Появилась радиотехническая маскировка от противолокационных ракет. При этом практически все компоненты ЗРК совместимы с предшественником. Скорость поражаемых целей (800 м/с или 2,35М) осталась прежней, как и число одновременно обстреливаемых целей (18). 

В 1991 году при разделе советского военного имущества 200 ПУ достались России, 50 – Украине, 36 – Белоруссии, остальные – Казахстану, Армении, Грузии и Азербайджану.

Уже в 1992 году Ельцин распорядился начать работу над «Бук-М1-2» с целью внедрения более дальнобойной ракеты 9М317. В 1998 году обновлённый ЗРК поступил на вооружение. Радар получил возможность цифровой обработки информации от 22 целей на расстоянии не менее 100 км, дальность перехвата выросла до 50 км, а высота – до 45 км при скорости целей 1100 м/с. Появилась возможность сбивать тактические и противолокационные ракеты.Бук-М2Э

Что интересно, более глубокая модернизация была проведена ещё в Советском Союзе. «Бук-М2» был принят на вооружение в войсковое ПВО ещё в 1988 году, но в единичных экземплярах. Он мог вести огонь по 24 целям с темпом 4 сек, время развёртывания снизилось до 5 мин, а время реакции – до 10 сек. Вероятность перехвата крылатых ракет и вертолётов достигла 0,7-0,8. В серию эта версия пошла только в 2008 году после обновления линий под новую производственную базу.

Последняя на данный момент модернизация – «Бук-М3». Её экспортная версия «Викинг» была показана на форуме «Армия-2024» и не случайно привлекла внимание многих иностранных делегаций. Ракета 9М317М теперь помещена в контейнер, напоминающий ТПК С-350 «Витязь». Самоходная огневая установка (СОУ) несёт 6 таких контейнеров, а на подъёмной рампе пусковой установки 9А316М – целых 12.Бук-М3

Модульная схема предлагает выбрать активную или полуактивную радиолокационную головку самонаведения (ГСН). Вариант с полуактивной ГСН легко программируется перед пуском под тип цели, включая наземные и надводные, но нуждается в подсветке радаром или СОУ. Активная ГСН «Сланец» на экспорт не поставляется. Она позволяет захватить цель с ЭПР 0,3 м2 на дистанции 35 км и получать целеуказание от самых различных внешних источников.

ТТХ «Бук-М3»

  • Дальность поражения – от 2,5 до 70 км
  • Высота поражаемой цели – от 5 м до 35 км
  • Скорость цели – до 3 км/с (9М)
  • Скорострельность – 1 пуск в 2 сек
  • Максимальная перегрузка, выдерживаемая ракетой – 24g
  • Вероятность поражения КР – более 0,8 [прочих целей – 0,95]
  • Количество одновременно обстреливаемых целей – 36.

Дополнительные вводные и выводы 

На 2024 год на вооружении РФ находится около 400 «Бук» различных модификаций, из которых около ста «Бук-М3». Важной особенностью является возможность обмена данными с С-500/400/350/300ВМ, а также с ЗРК «Тор» и «Панцирь», самолётами ДРЛО, многофункциональными истребителями МиГ-31 и Су-57. Объединение ПВО в единую сеть позволяет перераспределять цели при массированной атаке и поражать их с максимальной эффективностью.

«Бук-М3» справляется с такими сложными целями, как ракеты РСЗО «HIMARS», включая «ATACMS», а также крылатыми ракеты «Storm Shadow». Научится быстро перехватывать и обещанную к поставкам AGM-158, и даже гиперзвуковые AGM-183 ARRW. Так что для приземления «Паляницы» «Бук» вполне годится. 

Есть ли более экономически целесообразные варианты? Вероятно, что как минимум конкуренты в этом вопросе у «Бука» найдутся, но альтернативы рассмотрим уже позже.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

дрон ракета зрк бук паляница
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
3
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41 Dusk
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE V9 Pro
+
Обзор планшетного компьютера Doogee T30S
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
17
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
11
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
11
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
23
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
12
Хакерская группа RUNE взломала две игры из MS Store, Steam-версии которых защищенны Denuvo
+
Раскрыт список телефонов Samsung Galaxy, которые получат One UI 7
+
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
Согласно исследованиям, ИИ не вызовет безработицу, а повысит эффективность сотрудников
+
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
7
В России построят новое горнодобывающее предприятие на более чем 1000 рабочих мест
+
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
Infinix готовится выпустить свой первый смартфон со складным экраном
1
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
В GamesRadar назвали ТОП-9 игровых процессоров сентября 2024
4
Forbes: Российский курьер получает зарплату как у программиста, а иногда даже выше
6
Самую тяжелую по уровню графики игру Star Wars Outlaws с высоким FPS тянут все актуальные видеокарты
+
DJI продемонстрировала свой новый дрон Neo, отличающийся тихой работой и доступной ценой
1
Завод «Сигнал» будет серийно производить электронику для российских лайнеров МС-21 и SJ-100
+
TDP видеокарт GeForce RTX 5000 окажется выше, чем предполагалось — релиз новых GPU может задержаться
4

Популярные статьи

Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
76
"Ворон" - еще один ремейк (субъективное мнение о фильме)
3
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
22
Краткий обзор игры "FIA European Truck Racing Championship"
+
О новинках авиапрома-2025: Су-57М с супердвигателем «второго этапа» и тяжёлый БПЛА С-70 «Охотник»
1
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
16
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
27
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
16
GeForce RTX 3050 vs Black Myth: Wukong – на что способна бюджетная видеокарта NVIDIA осенью 2024г
6
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
1

Сейчас обсуждают

DANYNAFIG
12:57
Посадить куртку на 10 лет нужно , жулик и негодяй :)
Oppo Find N5 может стать первым складным устройством с чипом Snapdragon 8 Gen 4
zik3ak
12:50
С 4090 и так жить не комфортно на длительных игровых сессиях.. Её фиг поставить вертикально, из-за проблем с охладом +10-25 градусов. Новые карты будут с аио?
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
Commediant
12:47
Звук в ханте - совершенство… после колды просто услада для ушей)
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
Commediant
12:46
После окончания Верданска, попробовав кальдеру - удалил. И ушел в Hunt Showdown, вот сколько лет и не надоедает..
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
Мечта Шеншебека
12:43
Хорошо же...
Oppo Find N5 может стать первым складным устройством с чипом Snapdragon 8 Gen 4
Commediant
12:41
Да при чем тут стоимость и графика то вообще? Просто серия - УГ. Ну давно уже не интересно вот в этих всех "спецназовцев американских" играть, честное слово, до тошноты.
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
Commediant
12:34
Ни куда они не исчезли, до сих пор продают. Загляните в молочку
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Алексей Васильев
12:34
Платы интуля ддр5 стоили значительно дороже тогда, осенью уже были Гиги на b650m с хорошим питальником за 10к рублей и 7500f за 150-170$. Это если за перспективу, и кит памяти ddr5 hynix A-die 68$. Це...
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
ark-bak
12:28
Так то после 7 ничего нормально не вышло.
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
Winssy
12:28
Я фигею от написания статейки.. Заглавие - "Видеокарты RTX пятидесятой серии потребуют очень мощных блоков питания". Сразу ожидаешь какого-то весомого увеличения потребления карт. Далее идет текст:...
Видеокарты RTX пятидесятой серии потребуют очень мощных блоков питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем