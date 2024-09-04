Альтернативный вид дрона-ракеты "Паляниця". Источник: news.ru

24 августа, в День Независимости Украины, было объявлено о создании новейшей дальнобойной ракеты-дрона, способной достигать целей в глубине российской территории. Также в зарубежных СМИ сообщалось о его успешном применении. Название новинке дано с местным колоритом. «Паляниця» - так называется круглый хлеб, название которого трудно произнести правильно не владеющему мовой с детства.

Стоит ли беспечно смеяться над патриотичным гибридом дрона и ракеты или принять угрозу всерьёз, давайте разбираться.

Дрон или ракета

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Новая реальность последних лет привела к рождению самых разнообразных монстров и гибридов. Среди них есть явно нежизнеспособные, есть и нелепые с виду, но вполне целесообразные. Дроном-ракетой был назван показанный на форуме «Армия-2024» малозаметный российский С-71К «Ковёр» с дальностью до 350 км и осколочно-фугасной боевой частью массой около 150 кг. С-71К "Ковёр"

Зеленский ТТХ новой «вундерваффе» не привёл, но грозил достать самолёты на аэродромах под Рязанью и Нижним Новгородом. Возможно, из этого исходили телеграм-эксперты, приводя вот такие характеристики гибрида:

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В СМИ проскакивают утверждения, что дальность полёта "чудо-дрона" ещё выше - вплоть до 1500 километров.

Похоже на перемогу, ведь получается, что летит втрое дальше российского «Ковра», а БЧ чуть ли не втрое увесистей. Между ними, конечно, есть две большие разницы, кроме порядка слов после дефиса. «Ковёр» в сечении квадратный, а «Паляниця» круглая, как и положено. «Паляниця» на стартовой позиции

Запускают её с земли, разогнав на специальной тележке, а «Ковёр» стартует с самолёта. Скорость у С-71К побольше – 0,6 М, то есть «Ковёр» разгоняется до 720 км/ч, а, по некоторым данным, даже до 1133 км/ч. Возможно, это относится к С-71М «Монохром», чьей упрощённой версией С-71К является.

Старт «Паляници» с земли можно признать определенным плюсом, поскольку его труднее заметить. При поддержке данными от космической группировки и внушительного парка самолётов ДРЛО и беспилотников-шпионов преимущество противника в разведке останется ещё надолго, так что смех точно не уместен. Новое «чудо-оружие» презентовалось как невидимка. Применение композитов в конструкции снижает видимость на радарах, а возможность огибать рельеф местности на малой высоте делает цель сложнее для ПВО.

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Стоит ли верить данным о массе БЧ «Паляници»? У «Storm Shadow» она составляет 450 кг при длине 5,1 м и сечении 0,63*0,48 м, так что в ракету запихнуть почти полтонны боевой нагрузки реально. Инженеры с «Южмаша» навыки могли не потерять, но все же волшебниками они не являются. Чтобы понять, что приведенные выше «попереднi вiдомостi» - не более чем деза, достаточно взглянуть на фото сборки «Паляници». Крылатая ракета Storm Shadow Сборка ракеты-дрона "Паляница"

По меньшей мере, один нолик в «ваге вибухiвки» лишний. Вот какие сведения о ТТХ, приводят уже российские источники:

Длина – 3,24 м

Диаметр – 0,34 м

Стартовая масса – 120 кг

Масса БЧ – 12 кг

Дальность полёта – 320 км

Высота полёта – от 30 до 600 м

Скорость – до 500 км/ч.

Отбой воздушной тревоги? Думается, что всё же преждевременно, ведь, как говорил один наследивший в истории персонаж: «главное – нАчать». О создании баллистической ракеты типа советской «Точки-У» уже объявлено, полноценную КР можно ждать вскоре, американцы AGM-158 обещают, да и с дроностроительством в «незалежной» дело поставлено на поток. AGM 158 Jassm

В интернете уже успели предложить сбивать «Паляницю» всеми имеющимися у РФ системами ПВО – С-300, 350 и даже С-400. Видимо, это будет похоже на анекдот про приехавшего в гости деда и попросившего у внучки газету. Она сказала, что газета – вчерашний день, и дала свой ноутбук. Муха так и не поняла, что её убило.

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А вот вариант в виде семейства «Буков» предлагается заметно реже, а зря. Видимо потому, что у многих это название связано с первой версией комплекса, которая появилась ещё в далёком 1979 году. Конечно, и она ещё способна «дать жару», но в войсках с 2016 года появилась новая модификация – Бук-М3. Пусковая установка "Бук-М3"

Эволюция «Буков»

Первый «Бук» появился ещё в 1979 году на основе ЗРК «Куб». В НАТО он не зря получил название SA-11 Gadfly, то есть «Овод». Кусачий ЗРК получился у НИИ приборостроения имени В. В. Тихомирова. На дальности до 30 км при высоте от 15 м до 25 км сбивал F-15 с вероятностью 80-90%. С вертолётами эффективность была поменьше – от 30 до 60%. На крылатую ракету, правда, нужно было выпустить все 4 ЗУР 9М38 для уверенного поражения. ЗРК "Бук-М1"

С тех пор «Бук» прошёл четыре модернизации, если не считать экспортных версий. Кроме того, создана морская версия 3К90 М-22 «Ураган» и её экспортный вариант «Штиль». В 2005 году белорусы представили свой ЗРК средней дальности «Бук-МБ».

К моменту распада СССР в ПВО насчитывалось более 300 пусковых установок «Бук» и «Бук-М1». После первой модернизации в 1983 году дальность поражения самолётов выросла до 32-35 км, вероятность перехвата крылатых ракет повысилась до 40-60%, а вертолётов – до 70% (одной ракетой). Комплекс научился распознавать три класса целей: самолёт, вертолёт и баллистическую ракету. Появилась радиотехническая маскировка от противолокационных ракет. При этом практически все компоненты ЗРК совместимы с предшественником. Скорость поражаемых целей (800 м/с или 2,35М) осталась прежней, как и число одновременно обстреливаемых целей (18).

В 1991 году при разделе советского военного имущества 200 ПУ достались России, 50 – Украине, 36 – Белоруссии, остальные – Казахстану, Армении, Грузии и Азербайджану.

Уже в 1992 году Ельцин распорядился начать работу над «Бук-М1-2» с целью внедрения более дальнобойной ракеты 9М317. В 1998 году обновлённый ЗРК поступил на вооружение. Радар получил возможность цифровой обработки информации от 22 целей на расстоянии не менее 100 км, дальность перехвата выросла до 50 км, а высота – до 45 км при скорости целей 1100 м/с. Появилась возможность сбивать тактические и противолокационные ракеты. Бук-М2Э

Что интересно, более глубокая модернизация была проведена ещё в Советском Союзе. «Бук-М2» был принят на вооружение в войсковое ПВО ещё в 1988 году, но в единичных экземплярах. Он мог вести огонь по 24 целям с темпом 4 сек, время развёртывания снизилось до 5 мин, а время реакции – до 10 сек. Вероятность перехвата крылатых ракет и вертолётов достигла 0,7-0,8. В серию эта версия пошла только в 2008 году после обновления линий под новую производственную базу.

Последняя на данный момент модернизация – «Бук-М3». Её экспортная версия «Викинг» была показана на форуме «Армия-2024» и не случайно привлекла внимание многих иностранных делегаций. Ракета 9М317М теперь помещена в контейнер, напоминающий ТПК С-350 «Витязь». Самоходная огневая установка (СОУ) несёт 6 таких контейнеров, а на подъёмной рампе пусковой установки 9А316М – целых 12. Бук-М3

Модульная схема предлагает выбрать активную или полуактивную радиолокационную головку самонаведения (ГСН). Вариант с полуактивной ГСН легко программируется перед пуском под тип цели, включая наземные и надводные, но нуждается в подсветке радаром или СОУ. Активная ГСН «Сланец» на экспорт не поставляется. Она позволяет захватить цель с ЭПР 0,3 м2 на дистанции 35 км и получать целеуказание от самых различных внешних источников.

ТТХ «Бук-М3»

Дальность поражения – от 2,5 до 70 км

Высота поражаемой цели – от 5 м до 35 км

Скорость цели – до 3 км/с (9М)

Скорострельность – 1 пуск в 2 сек

Максимальная перегрузка, выдерживаемая ракетой – 24g

Вероятность поражения КР – более 0,8 [прочих целей – 0,95]

Количество одновременно обстреливаемых целей – 36.

Дополнительные вводные и выводы

На 2024 год на вооружении РФ находится около 400 «Бук» различных модификаций, из которых около ста «Бук-М3». Важной особенностью является возможность обмена данными с С-500/400/350/300ВМ, а также с ЗРК «Тор» и «Панцирь», самолётами ДРЛО, многофункциональными истребителями МиГ-31 и Су-57. Объединение ПВО в единую сеть позволяет перераспределять цели при массированной атаке и поражать их с максимальной эффективностью.

«Бук-М3» справляется с такими сложными целями, как ракеты РСЗО «HIMARS», включая «ATACMS», а также крылатыми ракеты «Storm Shadow». Научится быстро перехватывать и обещанную к поставкам AGM-158, и даже гиперзвуковые AGM-183 ARRW. Так что для приземления «Паляницы» «Бук» вполне годится.

Есть ли более экономически целесообразные варианты? Вероятно, что как минимум конкуренты в этом вопросе у «Бука» найдутся, но альтернативы рассмотрим уже позже.