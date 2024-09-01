МиГ-25 на полпути к космосу - рекорд высоты для самолётов

Из воспоминаний лётчика, взлетевшего на 37 километров на МиГ-25: «Там небо густо-фиолетовое, звёзды яркие даже днём, и видно, что Земля круглая».

Рекорд 37650 м был поставлен 31 августа 1977 года. Принадлежит он выдающемуся лётчику-испытателю Александру Федотову. С тех пор, за почти полвека, на самолёте ни один человек столь высоко не поднимался. А. Федотов

Покоритель стратосферы

реклама





Жизнь генерала-майора Федотова трагически оборвалась 4 апреля 1984 года при испытаниях второго прототипа перехватчика МиГ-31. Ошибка прибора привела к катастрофе. Поверив, что топлива почти не осталось, пилот решил срочно возвращаться, но на самом деле баки были почти полными. Резкий манёвр тяжёлого истребителя закончился неуправляемым пике. Ни он, ни штурман В.Зайцев катапультироваться не успели.

Обладатель множества международных наград, Герой Советского Союза А.В.Федотов был ведущим летчиком-испытателем ОКБ Микояна - Гуревича и тестировал всю линейку МиГов, начиная с МиГ-19 и заканчивая ставшим для него роковым МиГом-31. Он был первым советским пилотом, в три раза обогнавшим звук, ему принадлежит 18 высших мировых достижений, многие из которых остались не превзойдёнными до сих пор.

реклама





Среди всех МиГов Федотов особенно любил 25-й, именно на нём он установил большинство своих рекордов.

Конечно, машина для покорения немыслимой вышины отличалась от серийной. С неё было убрано всё лишнее оборудование, установлен новый движок. Горизонтальный полёт на таких высотах невозможен, воздух там в 16 раз разреженнее чем у поверхности. Падает подъемная сила, а двигатель замолкает, ему просто не хватает кислорода.

Техника достижения запредельной высоты заключалась в подъёме на 27 км, где МиГ-25 чувствует себя как рыба в воде, затем двигатель включали на почти предельную тягу, тяжёлая махина резко взмывала вверх, а после того, как из-за недостатка воздуха смолкал шум «мотора», пролетала ещё несколько километров по инерции. Вот отсюда та тишина, поразившая лётчика.

реклама





В высшей точке скорость составляла всего 75 км/ч. Затем резкое снижение до отметок, где запускался двигатель, а пока можно рассмотреть землю. Горизонт отодвигается на 700 км. «Облака далеко-далеко внизу, и тихо-тихо, только лёгкая дрожь штурвала в руках».

Не стоит упрекать советских руководителей, что ради рекордов тратили народные деньги. МиГ-25 появился не от хорошей жизни. МиГ-25 на взлёте

Предыстория рекордного перехватчика

Приступить к созданию самого высотного и самого быстрого в мире истребителя-перехватчика было решено в середине 1959 года.

Хрущёв отдавал приоритет ракетам, успехи в космосе кружили голову, и самолёты посчитали устаревшей техникой. Множество замечательных машин в хорошем состоянии были распилены на металлолом или тихо ржавели. США были в непривычной роли догоняющих в космической гонке, но и про авиацию не забывали.

реклама





Парк американской дальней авиации насчитывал около 2500 бомбардировщиков В-52 «Stratofortress» и В-47 «Stratojet». Они были надёжными, имели дальность полёта свыше 16000 км, могли унести на себе огромный груз бомб и ракет, вот только у В-52 потолок 15000 м и максимальная скорость 1050 км/ч. В-47 «Stratojet»

Преодолеть советское ПВО такой массой было реально, но до цели добрались бы немногие из носителей ядерного оружия. Сокрушительного удара не получалось. Выход виделся в том, чтобы прорваться сквозь зенитный заслон на недостижимой для ЗРК выси и предельно быстро, чтобы оторваться от преследующих истребителей.

Convair B-58 Hustler мог нести всего один ядерный заряд (потом были установлены ещё 4 точки подвески), но зато летал на 2 Махах на эшелоне 19300 м. Боевая нагрузка составляла 8,8 т, быть тяжёловозом от него и не требовалось. Задача простая – максимально высоко и стремительно подлететь и сбросить ядерную бомбу на место размещения ПВО. Convair B-58 Hustler

В-58 успели выпустить 116 шт. до досрочного выхода на пенсию в 1970 году из-за внушительного расхода топлива, сложности управления и обслуживания, а также неприемлемой аварийности. За 10 лет службы разбилась четверть от выпущенных машин.

Высота привлекала не только недосягаемостью для зенитных ракет, но и возможностями разведки. U-2 летал безнаказанно с 4 июля 1956 года над всей территорией СССР, делая снимки с разрешением 0,7 м с расстояния 21 км над землей. 1 мая 1960 года вольготности шпионов пришел конец. ЗРК С-75 «Двина» в небе над Уралом прервала полёт Пауэрса, U-2 рухнул, а пилот попал в плен. Обломки сбитого под Свердловском U-2

Ракета теперь могла дотянуться на 30 км ввысь и на 43 км вдаль, летела втрое быстрее звука. Америке пришлось опять задирать планку. 3,1 Маха и практический потолок 26000 м – такие характеристики получил супершпион А-12 «Архангел», ставший пенсионером в 1968 году, потеряв в авариях 6 машин из 15 построенных.

Дальнейшим развитием высотных разведчиков стал Локхид SR-71 «Чёрный дрозд». Именно ему принадлежит рекорд скорости. Он был сделан на 85% из титана и покрашен в чёрный цвет для отвода тепла и меньшей заметности в ночном небе. 3,2М – это его крейсерская скорость, а 28 июля 1976 года на высоте 26 км самолёт показал результат 3529,56 км/час (3,32М). SR-71 Blackbird

В 1965 году в небо поднялась ХВ-70 «Валькирия». Стратегический бомбардировщик с максимальным взлётным весом 245 т и практическим потолком 23580 м развивал 3219 км/ч (3 М). Теперь «Валькирию» можно увидеть только на выставке, в 1969 году её отправили в отставку. Всего было построено 2 экземпляра. XB-70 "Валькирия"

SR-71 же прослужил до 1999 года с небольшим перерывом, а U-2 в строю до сих, хотя и изрядно модернизированный за почти 70 лет, прошедших с первого полёта.

Причин сворачивания амбициозных проектов было несколько. Здесь и разорительная стоимость эксплуатации и обслуживания, и возросшие возможности ПВО. Проскочить как можно выше и быстрее стало намного сложнее. Прогресс фотографической техники позволил получать высококачественные снимки со спутников.

Но главной причиной стал появившийся у СССР истребитель-перехватчик МиГ-25 «Летучая лисица» (такое имя ему дали в НАТО).

Космический перехватчик

Этот самолёт стал самым быстрым и высотным серийным истребителем.

Сверхзвуковой перехватчик на 80% состоял из никелевой стали, на 11% из алюминия и на 8% из титана. Казалось бы, странный выбор для страны-монополиста на рынке титановой руды в те годы. Американцы для своего «дрозда» закупали её по крохам через третьи страны. Но SR-71 было построено всего 32, а МиГ-25 планировалось выпустить тысячу. В итоге план даже перевыполнили.

К чему такая расточительность? Огромная территория страны протянулась на 10 тыс.км с запада на восток. Самая протяжённая граница требовала охраны от любых угроз, будь то ракетоносец или разведчик. И МиГ-25 с этой задачей справлялся успешно.

Взлёт его - завораживающее зрелище. Почти 40-тонная махина взмывает в небо и уже через минуту видна лишь яркой точкой. Кстати, несмотря на всю свою монструозность, МиГ-25 является одним из самых тихих форсажных самолётов. МиГ-25 с двумя ракетами Р-40 и тремя Р-60

Для нарушителей у перехватчика имелось на борту четыре ракеты, обычно две Р-40 с дальностью 50-80 км и четыре Р-60 для ближнего боя на расстояниях от 200 до 4000 м. Радар замечал бомбардировщик со 105 км, а истребитель – с 50-70 км.

«Двадцать пятый» принял участие во многих конфликтах, преимущественно на Ближнем Востоке. Во время войны Судного дня в 1973 году МиГ-25, уходя от выпущенных с F-16 ракет, по показаниям израильских радаров превысил 3600 км/ч (3,33М). Вернуться на базу пилот смог, но машину пришлось списать. Планер изрядно пострадал от перегрева. По этой причине лётчикам запретили летать быстрее 3000 км/ч.

Наследники и ожидания

Преемник «Летучей лисицы», МиГ-31 такой же шустрый, но рекордсменом не станет. Ставка была сделана на новые ракеты Р33 и Р37, дальность поражения которых от 180 до 400 км, а скорость от 4,5 до 6М. РЛС Заслон С-800 замечает противника за 200 км, сопровождает до 10 целей и одновременно ведёт огонь по четырём из них.

Полёт в стратосферу на МиГ-31

В связке с ДРЛО А-50 обеспечивает обмен информацией об обстановке на земле и в воздухе, передавая координаты целей другим истребителям и расчётам ПВО.

К 2024 году 88 МиГ-31 модернизированы до МиГ-31БМ, получив самую современную авионику. Надеемся, после завершения модернизации оставшихся бортов придёт черёд для выпуска застоявшегося на земле МиГ-41. Вот ему уже точно по плечу обновить достижения полувековой давности.

В XXI веке авиаконструкторы вновь мечтают о высях, где звёзды видны днём. В США работают над проектом наследника «Чёрного дрозда». SR-72 планирует летать на 6 Махах выше 30 км. Разведка со спутников всем хороша, вот только, зная время их пролёта, самые большие секреты успевают спрятать подальше от их глаз, а гиперзвуковой сверхвысотный разведчик может прилететь в любой момент.

Не случайно в 2012 году пал державшийся более полувека рекорд высоты для воздушного шара 37600 м. В 2014 он вырос ещё и теперь равен 41424 м. Похоже, скоро будет побит и рекорд Федотова. Возможно, что это сделает МиГ-41.