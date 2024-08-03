В годы холодной войны и США, и СССР хотели использовать несколько боеголовок в одной ракете, чтобы добиться полного ядерного уничтожения противника. Благодаря соглашениям о разоружении США отказались от РГЧ (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения) с 2014 года. Сейчас обсуждается возможность возвращения этого самого разрушительного оружия, известного человечеству, в арсенал США.

Ракеты с РГЧ - новый старый вызов для ПРО

Межконтинентальная баллистическая ракета запускается, как правило, из шахты или с подводной лодки. Ступени ракеты отправляют РГЧ в суборбитальный полёт в космос. Там она отделяется от ступени ракеты. Используя навигационную систему и небольшие двигатели для управления, РГЧ «нацеливается» на Землю и постепенно сбрасывает боеголовки по заранее заложенным в программу целям. Насколько далеко друг от друга могут находиться эти цели, зависит от ракеты и количества боеголовок, которыми загружена РГЧ. Армии обычно держат эту информацию в секрете. Пример траекторий полёта боевых блоков ракеты с РГЧ

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Уже снятая с вооружения UGM-73 Poseidon, оснащённая шестью боеголовками, могла поражать цели, удалённые друг от друга на расстоянии 550 километров по траектории полёта ракеты. Если цели находятся на траектории МБР, преодоление значительных расстояний возможно, даже при наличии большого количества боеголовок.

Сторонники жёсткой линии в США требуют введения в арсенал РГЧ уже давно. Теперь у них есть видный сторонник в лице генерала Энтони Коттона. Коттон – глава стратегического командования (СТРАТКОМ), а СТРАТКОМ отвечает за ядерные силы США.

Выступая перед Сенатом США, Коттон заявил, что правительству США следует «серьёзно рассмотреть» возможность повторного введения в арсенал РГЧ. Он отвечал на вопрос, какие стратегические меры США должны предпринять в ближайшем будущем. Генерал подчеркнул важность использования разделяющихся ядерных боеголовок.

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«Нам следует серьёзно рассмотреть вопрос о внедрении наших межконтинентальных баллистических ракет с РГЧ и оценить, что потенциально потребуется для этого», — сказал Коттон.

Sentinel - новое гиперзвуковое оружие США

СТРАТКОМ особенно рекомендует оснастить ракету Sentinel несколькими боеголовками. Sentinel — это новейшая межконтинентальная баллистическая ракета США шахтного базирования, которая, как ожидается, заменит Minuteman III с 2027 года. Minuteman III находится на вооружении уже с 1970-х годов. Ракета Sentinel в шахте

LGM-35A Sentinel в настоящее время находится на стадии испытаний. Первоначально планировалось оснастить её только одной ядерной боеголовкой. В 2023 году ВВС США уже заявили, что конструкция Sentinel поддерживает многоблочную конфигурацию — если будет принято решение использовать её таким образом.

Согласно текущему плану, Sentinel будет оснащена боеголовкой W87-1. Её разрушительная сила пока неизвестна. Утверждается, что нынешняя модель W87, которой оснащены ракеты Minuteman III, имеет мощность 300 килотонн с возможностью увеличения до 475 килотонн. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность взрыва 15 килотонн.

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Сколько боеголовок может нести РГЧ Sentinel, в настоящее время неизвестно. Но их наверняка будет не менее 6 штук. Minuteman III может нести до трёх W78 (350 килотонн) в варианте MIRV. Сейчас США имеет на вооружении 400 Minuteman III, но в настоящее время они оснащены только одной боеголовкой.

LGM-118 Peacekeeper и Trident II

Дальнейшее развитие РГЧ получила при разработке ракеты шахтного типа LGM-118 Peacekeeper, которая поступила на вооружение в 1986 году. В конфигурации MIRV она могла иметь до 12 боеголовок W87. Peacekeeper была выведена из эксплуатации в 2005 году.

UGM-133 Trident II, запускаемая с подводной лодки, также может быть оснащена РГЧ. В зависимости от боевой части и конфигурации она может нести до 12 W88 (475 килотонн) или до 14 W-76-1 (90 килотонн). Подводная лодка класса «Огайо» имеет на борту 24 единицы Trident II. Таким образом, она могла бы поразить 336 целей ядерным оружием за один залп.

В настоящее время на вооружении США находятся 14 подводных лодок класса «Огайо» с Trident II. Однако из-за договоров о разоружении, ракеты MIRV Trident II оснащены только четырьмя боеголовками.

Российский ответ

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В отличие от США, Россия не демонтировала РГЧ в своих межконтинентальных баллистических ракетах наземного базирования. Новая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат» считается аналогом Sentinel. Она может нести до 10 боеголовок по 750 килотонн или 15 меньших по 350 килотонн.

Аналогом американской Minuteman III является Р-36. Последняя версия — Р-36М2 — оснащена 10 боеголовками взрывной мощностью 750 килотонн каждая. Сообщается, что в настоящее время Россия имеет 44 Р-36М2 в этой конфигурации РГЧ. Постепенно они будут заменены РС-28. Р-36М2

Российским аналогом Trident II является ракета Р-29РМУ2 «Лайнер». Обычно она оснащена 4 боеголовками мощностью по 500 килотонн или 10 боеголовками по 100 килотонн. Используется на подводных лодках 667-БДРМ (обозначение НАТО — «Delta-IV»). Каждая из этих подводных лодок имеет на борту по 16 Р-29РМУ2. Сообщается, что в настоящее время в строю находятся только 5-6 подводных лодок этого класса. Р-29РМУ2 «Лайнер»

Преемником модели является РСМ-56 «Булава», поступившая на вооружение в 2018 году. Она имеет 10 боеголовок по 150 килотонн в конфигурации с РГЧ. Ракета используется на новейших подводных лодках класса «Борей», из которых в настоящее время действуют 7. РСМ-56 «Булава»

Ракеты с РГЧ на вооружении "соседей"

В Европе только Франция и Великобритания используют ядерное оружие с РГЧ. Французская подводная ракета М51 в такой конфигурации имеет 10 боеголовок мощностью 110 килотонн каждая. Великобритания использует американскую Trident II.

Текущие китайские варианты ракет Dongfeng наземного базирования (DF-5C, DF-41) могут нести до 10 боеголовок по 150 килотонн или 8 боеголовок по 250 килотонн. Однако эта информация неточна, поскольку Китай раскрывает мало технических данных о своем ядерном оружии. Сообщается, что китайская ракета JL-2 способна нести 3 боеголовки мощностью по 150 килотонн или до 8 боеголовок меньшего размера меньшей мощности. Dongfeng DF-41

Индия и Пакистан в настоящее время разрабатывают ракеты с РГЧ. Сообщается, что израильская ракета «Иерихон-3» может быть оснащена РГЧ, но Израиль ещё официально это не подтвердил.

Конец договора СНВ-3

РГЧ предназначены для полного уничтожения противника. Такая ракета может атаковать несколько целей одновременно, поэтому считается самым разрушительным оружием, созданным человечеством на сегодняшний день.

При отражении такого удара приходится одновременно перехватывать несколько боеголовок, что особенно усложняет ситуацию для обороняющейся стороны. Кроме того, современные ракеты с РГЧ имеют средства противодействия и ложные цели, которые ещё больше усложняют перехват боевых блоков.

Переоборудовать Sentinel в ракету с разделяемой головной частью или переоснастить Minuteman III, США не могли из-за договора о СНВ-3. В нём указывается максимальное количество ядерных боеголовок и платформ для их доставки к цели. Планировалось сократить количество ракет Trident II или вывести из эксплуатации больше Minuteman III, чтобы заменить их ракетами Sentinel.

Подписание договора СНВ-3 в 2010 году

Однако и Россия и США приостановили своё участие в данном договоре. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, существует вероятность того, что страны не захотят вести переговоры по новому договору о ядерном разоружении.