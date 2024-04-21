В Вене вводится в эксплуатацию крупная фотоэлектрическая система. Акции солнечной электростанции смогут приобрести клиенты поставщика энергии Wien Energie.

Проекты солнечной энергетики вызывают интерес у инвесторов. Wien Energie, ведущий региональный поставщик энергии в Австрии, уже инициировал несколько подобных проектов в Вене и позволил потребителям электроэнергии приобретать акции солнечных электростанций.

Сообщается, что компания запустила 30-ю солнечную электростанцию. Она расположена на крыше автобусных гаражей транспортной компании Wiener Linien в столичном районе Леопольдштадт. Фотоэлектрическая система площадью 6574 квадратных метра с установленной мощностью 1,4 мегаватта будет производить достаточно электроэнергии для снабжения 803 домохозяйств.

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С 15 апреля клиенты Wien Energie могут приобрести пакеты акции солнечной электростанции. Один пакет стоит 250 евро. На одну семью можно приобрести максимум 5 пакетов. Вложенные деньги возвращаются в виде ваучеров, которые можно использовать для оплаты счёта за электроэнергию Wien Energie. На эти же ваучеры можно арендовать велосипеды фирмы WienMobil.

Помимо ваучера акционер получает дивиденды. В зависимости от фактической выработки электроэнергии солнечной электростанцией можно рассчитывать на выплаты в течение 5 лет.

Общественная солнечная электростанция на крыше гаражей — это «возможность для населения принять участие в энергетическом переходе», говорит Петер Ханке, член городского совета по экономике, финансам и коммунальному хозяйству Вены. 30 электростанций этого типа были созданы всего за 12 лет, напоминает Карл Грубер, управляющий директор Wien Energie.

«В настоящее время на крышах помещений транспортной компании Wiener Linien установлено 12 фотоэлектрических систем», — говорит Гудрун Сенк, технический менеджер Wiener Linien.

По его словам, эти системы будут генерировать столько солнечной энергии, сколько потребляют за год 1700 домохозяйств из двух человек. К концу 2024 года компания планирует установить фотоэлектрические системы общей мощностью более 5 мегаватт. Для размещения солнечных панелей будет использована инфраструктура общественного транспорта.

Первая солнечная электростанция Wien Energie была введена в эксплуатацию в 2012 году. На сегодняшний день 12 200 жителей Вены приняли участие в региональном производстве "зеленой" электроэнергии. Они купили десятки тысяч пакетов акций и инвестировали более 40 миллионов евро.