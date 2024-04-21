Клиенты эфиопского банка смогли за короткое время снять гораздо больше денег, чем было на их счетах. Этот баг банкоматов не был вызван хакерской атакой на банковскую систему.

Удивительный инцидент произошел в начале апреля в Коммерческом банке Эфиопии (CBE), крупнейшем финансовом учреждении страны. Судя по всему, клиенты смогли осуществить несанкционированный вывод миллионов долларов из-за неправильной настройки банкоматов во время обновления системы.

Некоторые клиенты обнаружили, что могут снять с карты гораздо больше денег, чем показывал баланс счета.

Хорошие новости о возможности снять "лишние" средства быстро распространились, особенно среди молодых людей и студентов, которые общаются с помощью различных социальных сетей и смартфонов. По данным СМИ, перед банкоматами на территории кампусов образовались длинные очереди.

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Помимо снятия средств в банкоматах, были зарегистрированы многочисленные переводы "несуществующих" денег в другие банки. По данным местных СМИ, общий ущерб был нанесен на сумму, эквивалентную более $36 млн. Банку потребовалось несколько часов, чтобы остановить транзакции и заблокировать банкоматы. На помощь даже пришла полиция. По данным компании, сбой системы не был вызван хакерской атакой, а произошла ошибка «в ходе работ по техническому обслуживанию и проверке».

Сейчас банк обращается к клиентам с просьбой вернуть деньги, которые были сняты, о чем свидетельствуют звонки как минимум в три университета страны. Было обещано, что в случае возврата средств никаких уголовных последствий не будет.

Неясно, сможет ли банк и в какой степени вернуть деньги. Есть отдельные сообщения о добровольном возвращении средств. Но любой, кто надеется на аналогичный джекпот в любой европейской стране, будет разочарован. В ЕС сеть банкоматов управляется централизованно - и даже двери в банкоматы управляются через систему сигнализации поставщика услуг (именно поэтому 550 отделений Postbank и примерно 400 отделений Deutsche Bank в Германии недавно оставались закрытыми в течение нескольких часов). И даже если бы такая особая ситуация возникла, все транзакции были бы достоверно зафиксированы, а деньги конфискованы.

В России известны случаи, когда банкомат по ошибке показывал на балансе счета намного больше денег, чем было у клиента на тот момент. После снятия средств человека нашла служба безопасности банка, и ему пришлось вернуть деньги. В этом случае закон на стороне именно банка, и внезапно разбогатеть - даже если сам банк виновен в ошибке - не получится.

Что еще более удивительно, так это то, что, очевидно, не существовало сценария экстренной остановки работы банковской сети в Эфиопии. Несмотря на то, что CBE заявил, что ущерб был небольшим по сравнению с общими активами банка, двузначные миллионные убытки, вероятно, ударят по бюджету финансового учреждения. К тому же возникает вопрос о безопасности банковской системы страны.