Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
AnLesha
Из-за ошибки банкоматов клиенты банка в Эфиопии смогли снять миллионы за одну ночь
Клиенты эфиопского банка смогли за короткое время снять гораздо больше денег, чем было на их счетах. Этот баг банкоматов не был вызван хакерской атакой на банковскую систему.

реклама

Удивительный инцидент произошел в начале апреля в Коммерческом банке Эфиопии (CBE), крупнейшем финансовом учреждении страны. Судя по всему, клиенты смогли осуществить несанкционированный вывод миллионов долларов из-за неправильной настройки банкоматов во время обновления системы.

Некоторые клиенты обнаружили, что могут снять с карты гораздо больше денег, чем показывал баланс счета.
Хорошие новости о возможности снять "лишние" средства быстро распространились, особенно среди молодых людей и студентов, которые общаются с помощью различных социальных сетей и смартфонов. По данным СМИ, перед банкоматами на территории кампусов образовались длинные очереди.

реклама

Помимо снятия средств в банкоматах, были зарегистрированы многочисленные переводы "несуществующих" денег в другие банки. По данным местных СМИ, общий ущерб был нанесен на сумму, эквивалентную более $36 млн. Банку потребовалось несколько часов, чтобы остановить транзакции и заблокировать банкоматы. На помощь даже пришла полиция. По данным компании, сбой системы не был вызван хакерской атакой, а произошла ошибка «в ходе работ по техническому обслуживанию и проверке».

Сейчас банк обращается к клиентам с просьбой вернуть деньги, которые были сняты, о чем свидетельствуют звонки как минимум в три университета страны. Было обещано, что в случае возврата средств никаких уголовных последствий не будет.

Неясно, сможет ли банк и в какой степени вернуть деньги. Есть отдельные сообщения о добровольном возвращении средств. Но любой, кто надеется на аналогичный джекпот в любой европейской стране, будет разочарован. В ЕС сеть банкоматов управляется централизованно - и даже двери в банкоматы управляются через систему сигнализации поставщика услуг (именно поэтому 550 отделений Postbank и примерно 400 отделений Deutsche Bank в Германии недавно оставались закрытыми в течение нескольких часов). И даже если бы такая особая ситуация возникла, все транзакции были бы достоверно зафиксированы, а деньги конфискованы.

В России известны случаи, когда банкомат по ошибке показывал на балансе счета намного больше денег, чем было у клиента на тот момент. После снятия средств человека нашла служба безопасности банка, и ему пришлось вернуть деньги. В этом случае закон на стороне именно банка, и внезапно разбогатеть - даже если сам банк виновен в ошибке - не получится.

Что еще более удивительно, так это то, что, очевидно, не существовало сценария экстренной остановки работы банковской сети в Эфиопии. Несмотря на то, что CBE заявил, что ущерб был небольшим по сравнению с общими активами банка, двузначные миллионные убытки, вероятно, ударят по бюджету финансового учреждения. К тому же возникает вопрос о безопасности банковской системы страны.

#финансы #банковская ошибка
+
Написать комментарий (0)
Тайваньская Powerchip сообщила об улучшении финансовых показателей в первом квартале 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине начали использовать извлеченные из "Гераней" и УМПК российские антенны "Комета-М"
19
Израильские СМИ сообщили, что некоторые израильские ядерные объекты пострадали от иранских ракет
1
Politico: Поставки сырья из Китая представляют угрозу для снарядной промышленности Европы
2
Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
Президент Чехии признал, что Европе уже нечем помогать Украине
6
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
8
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
Яндекс выпустил новые устройства для умного дома с Алисой
+
В сети опубликованы рендеры будущих Apple Watch Series X
+
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
Google представила апрельское обновление для Pixel 7 и 8
+
Военкоры: У украинских войск есть три ключевых железнодорожных маршрута снабжения
2
APU AMD Strix Halo получат интегрированное графическое ядро уровня RTX 4070M
2
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
Fallout 5 будет, но после TES 6
6
Salad арендует видеокарты геймеров для генерации непристойного контента
4
Military Watch: США пытались "продемонстрировать силу" Ирану, проведя учения бомбардировщиков B-2
1
Спутниковая навигация без «мертвых зон» скоро появится в Google Maps
+
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
6
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
2

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
80
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
244
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
77
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
8
Обзор игры Kingdoms of Amalur Reckoning - королевства Амалура ждут героев
2
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
4
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
+

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZV
20:26
Тут с цветовой дифференциацией штанов все нормально. Будущее есть!
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
kilobait3
20:23
Есть 4 инженерки h100. Брал китами, цена с рет оригиналами небо и земля. Уступают им только в f64.
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
AnPriz
20:21
Советский - светский , китайцы верно поняли , янкам этого не понять .
Минпромторг финансирует развитие отечественных беспилотников
Flatus Incognito
20:21
ChatGPT написал эту статью. Google Translate перевел. Мы читаем
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
Cossacs
20:21
У меня были 2 Сапфир АТИ карты 9600 XT и 1300 XT, первая сгорела, качество Сапфир и АТИ (сейчас АМД, но это пофиг), у второй просто остановился вентилятор, тоже качество Сапфир, и всё это постоянно пр...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
FelsheR-ZVZVZV
20:20
и та и эта просто реклама.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
World Trailer
20:17
ПК к телевизору? Да вы что... вот это сенсация :D
Gigabyte представила мощный мини-ПК Metal Gear Plus, который можно подключать к телевизору
オビト うちは
20:17
Кристал диск показывает дичь, там нужно выбирать минимум 64гб тест, чтобы хоть что-то показал. Тестировать нужно в аиде записывая весь диск, либо в любой другой проге, которая записывает весь диск. Мн...
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Stanislav_i
20:16
Увидел тут фото Акведука, вспомнилось. Провал недоделанной системы связи Азарт с отсутствующими звеньями, остатки которого противник задавил РЭБ-ом и взломал даже 256 битное шифрование вынудил переход...
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
Amfu
20:15
н видео сосут лучи для гоев
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем