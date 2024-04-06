Новая модель RTX 4090D получила скромный заводской разгон, но при желании производительность можно "докрутить" самостоятельно

MSI представляет графический процессор GeForce RTX 4090D Ventus 3X: трёхслотовый, трёхвентиляторный и немного разогнанный видеоадаптер.

Текущая линейка GeForce RTX 4090D от MSI состоит из трёх GPU: флагманской модели SUPRIM X, модели Gaming X SLIM и Ventus 3X. Ventus 3X - это новый представитель, который оснащён тем же графическим процессором AD102-250 с 14 592 ядрами CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X. Тактовые частоты поддерживаются на уровне эталонных, до 2520 МГц, но Ventus 3X имеет заводской разгон на скромные 15 МГц, что повышает частоту до 2535 МГц.

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Как вы можете видеть, это не очень большой разгон, и в лучшем случае он должен привести к минимальному приросту, который даже не будет заметен в игровых приложениях. Причина, по которой важно упомянуть этот заводской разгон, заключается в том, что почти все графические процессоры 4090D поставляются с эталонными тактовыми частотами, но некоторые производители идут навстречу пользователям и предлагают разгон через свои сторонние приложения. Некоторые вендоры даже расширили ограничения по мощности до 600 Вт, что позволяет вручную получить производительность, превышающую производительность видеокарт RTX 4090 Founders Edition.

Если говорить о самой видеокарте, то графический процессор MSI GeForce RTX 4090D Ventus 3X оснащён трёхслотовой и трёхвентиляторной системой охлаждения, которая выходит за пределы печатной платы, а на задней панели имеется небольшой вырез для третьего вентилятора, чтобы он мог выводить горячий воздух. Карта имеет серебристо-черный цвет кожуха, который отлично смотрится в минималистичных сборках. Основные характеристики включают:

Частота (ОС)/ скорость памяти: 2520 МГц (2535 МГц)/21 Гбит/с;

Объём памяти: 24GB GDDR6X;

Разъёмы: DisplayPort x 2 (v1.4a), HDMI x 2 (поддерживает 4K@120 Гц HDR, 8K@60 Гц HDR и переменную частоту обновления в спецификации HDMI 2.1a);

Трехвентиляторная система охлаждения с вентиляторами Blade 6-го поколения;

Массивная металлическая задняя панель с вентилируемой конструкцией и термопрокладкой на внутренней стороне для дополнительного охлаждения.

Что касается цены, то MSI GeForce RTX 4090D Ventus 3X стоит 14 999 юаней ($2115 США), что выше официального MSRP 12 999 юаней для карты в Китае, но ниже, чем у двух других моделей.