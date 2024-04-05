ЧВК "Вагнер" начала набор специалистов различных областей для "гастролей в Африке"

Телеграм-канал Grey Zone, являющийся одним из официальных каналов ЧВК "Вагнер", анонсировал набор добровольцев для работы на дальнем направлении, а именно - в странах Африки. Для записи указано несколько телефонов, кроме того, даётся ссылка на номера телефонов конкретных штурмовых отрядов.

ЧВК набирает специалистов различных областей, от медиков и операторов БПЛА, до штурмовиков и пилотов. Отдельно отмечается, что вакансии (даже медицинские) открыты исключительно для лиц мужского пола.

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По заявлениям канала, ЧВК предоставляет: "лучшую в мире работу в старом слаженном и высокопрофессиональном коллективе", кроме того заявлено о выплате достойного финансового вознаграждения, выдаче всей необходимой амуниции и техники, возможности защищать интересы РФ за рубежом. Также, с присущей в ЧВК иронией, обещают дать возможность посмотреть мир, получить море адреналина и обзавестись здоровым загаром.

Кроме уже привычных специальностей "Группа Вагнера" ведёт набор переводчиков с французского и арабского языка.

Канал указывает, что набирают специалистов для работы в Африке. Вернётся ли когда-нибудь "Вагнер" для участия в спецоперации - неизвестно.