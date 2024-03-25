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MWM: Оценив применение ракет Р-37М на Украине Китай решил оснастить ими свою эскадрилью Су-35

Китай закупит российские ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" для своих Су-35, существенно увеличив их потенциал.
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Пуск ракеты Р-37М с Су-35

Китай существенно повысит потенциал своих Су-35 ракетами Р-37М

В ноябре 2015 года Министерство обороны Китая стало первым заказчиком российского истребителя Су-35С поколения "4++", получив, как считалось, полк самолётов в составе двух батальонов по 12 единиц. Первый из них был поставлен в январе 2017 года, а последний прибыл в Китай в середине 2019 года. Это приобретение удивило аналитиков по ряду причин, и не в последнюю очередь потому, что ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) уже располагали более мощными истребителями: тяжелый истребитель J-16, поступивший на вооружение в 2015 году, имел гораздо более мощные ракеты, более широкое использование композитных материалов, гораздо меньшую ЭПР (полезно для малозаметности) и огромное превосходство в авионике и датчиках, включая интеграцию первого в Китае радара с активной электронно-сканирующей решёткой. Считается, что Су-35 был приобретен в первую очередь для передачи технологий, связанных с двигателями с вектором тяги - технологией, в которой Россия уверенно лидирует в мире и которую НОАК стремится интегрировать в будущие версии своего истребителя пятого поколения J-20.

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В то время как китайские истребители четвертого поколения J-16 и J-10C ,по данным Китая, доказали, что способны превзойти Су-35 во время учений, поступление на вооружение J-20 в 2017 году и более совершенного варианта J-20A в середине 2021 года перевело Су-35 в число менее способных истребителей Китая.

Истребитель 5-го поколения J-20

Ранее Китай уже приобретал советские истребители Су-27 в 1991 году и Су-30 восемь лет спустя, получив более 100 первых и 100 вторых, причем и те, и другие значительно превосходили всё, что могла произвести отечественная промышленность в то время. Но со временем Китай выправился и закупки советских самолётов снизились, а собственное производство сильно возросло.

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Ключевым ограничивающим фактором приобретённых Китаем Су-35 остаётся неполноценность его ракет класса "воздух-воздух". Его основное вооружение Р-77-1 имеет дальность 110 км по сравнению с китайским аналогом PL-15, который, по оценкам, имеет дальность до 250 км. Ракета Р-74, между тем, гораздо старше и ограничена поражением целей в гораздо более узких диапазонах углов с передней части самолета по сравнению с китайской PL-10, которая считается претендентом на звание самой передовой в мире ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности. 

Тем не менее, ВВС НОАК сохраняют потенциально перспективный вариант повышения полезности Су-35, а именно приобретение российских ракет Р-37М для оснащения единственной эскадрильи. Р-37М - это крупногабаритная ракета с впечатляющей дальностью применения до 400 км и скоростью 6 Махов. Она была разработана для противодействия как истребителям, так и самолётам поддержки противника, но особенно опасна для последних.

Ракета начала устанавливаться на самолёты Су-35 ВВС России с конца 2010-х годов и прошла интенсивные боевые испытания на Украине. Несмотря на то, что результаты действий российских истребителей на этом театре были немногочисленными, аналитики с обеих сторон отмечают выдающиеся характеристики Р-37М по сравнению с другими типами ракет, которыми оснащены Су-35.

Ключевым ограничением возможностей Су-35 по применению Р-37М является то, что радар истребителя "Ирбис-Э" не считается достаточно мощным для наведения ракеты на полную дальность. Изначально ракета разрабатывалась для применения перехватчиком МиГ-31БМ, который имеет значительно более мощный радар Н007М и может запускать ракеты с гораздо больших скоростей и высот.МиГ-31 с ракетами Р-37М 

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В результате Су-35, действующие на Украине, вынуждены полагаться на поддержку самолётов ДРЛО, таких как А-50У, чтобы обнаруживать цели на большей дальности. А-50У также сыграли важную роль в содействии применению российских ракет класса "земля-воздух" большой дальности по низколетящим украинским целям. Однако на вооружении Китая широко используются истребители с гораздо более мощными радарами, чем у Су-35, включая J-16, J-11BG и J-20, которые потенциально могут предоставлять данные о целеуказании для поддержки Су-35, использующих Р-37М.

Более того, Китай не только имеет на вооружении гораздо больше самолетов ДРЛО, но и гораздо более сложные модели, чем Россия, а KJ-500A, возможно, является самым мощным в мире и соперничает только с американским E-7.  Таким образом, китайские ВВС НОАК гораздо лучше оснащены, чтобы в полной мере использовать способность Су-35 стрелять ракетами Р-37М.

Ракеты Р-37М позволят Су-35 сыграть важную роль в конфликтах на различных театрах от Корейского полуострова до Тайваньского пролива, а также изменят применение этого класса ракет на вооружении НОАК, которое в настоящее время весьма ограничено. Ракеты этого класса более чем в три раза увеличат дальность поражения истребителей и тем самым значительно повысят их боевой потенциал, что поможет компенсировать другие недостатки, с особенно высокой эффективностью против дорогостоящих целей противника, таких как самолёты ПВО и бомбардировщики.

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