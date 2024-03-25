Ответные санкции Китай ввёл против американских производителей микроэлектроники

Источник: wccftechПо сообщению Financial Times, правительство Китая запретило использовать в государственных системах чипы Intel и AMD, ссылаясь на соображения конфиденциальности и необходимость обеспечения "безопасного и надежного" оборудования "на борту". Более того, правительство рекомендовало властям воздержаться от использования ОС Windows в качестве основной операционной системы.

Этот шаг был предпринят после того, как Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало список процессоров, соответствующих политике правительства, в который вошли только китайские производители, названия которых не были опубликованы. Скорее всего, список возглавили такие компании, как Huawei и Phytium. Запрет Intel и AMD стал резким шагом, но теоретически был предсказуем, поскольку китайская технологическая индустрия достигла состояния "изоляции" от международных рынков, и чтобы бороться с этим, они начали массово внедрять собственные решения, особенно после недавнего фиаско с ИИ-ускорителями.



Для Intel и AMD это действительно тревожная ситуация, поскольку запрет на государственном уровне означает, что их потребительские рынки могут просесть. Это также влечёт огромные финансовые потери, так как, по имеющимся данным, на Китай у Intel приходится около 27 % годовых продаж. Однако, для китайских компаний это может стать дополнительным стимулом к развитию.



Будет интересно посмотреть, как будет развиваться ситуация. Обе страны вкладывают значительные средства в свой технологический арсенал, причем администрация Байдена стимулирует развитие с помощью закона, поощряющего рост внутреннего производства полупроводников для таких компаний, как Intel. Несмотря на это, введение нового запрета создало ещё одну неопределенность, которая негативно скажется на рынках.