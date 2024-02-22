Истребитель 5-го поколения для ВСУ

Турция стремительно разрабатывает свой собственный истребитель 5-го поколения KAAN ("Правитель" или "Царь"). 21 января истребитель успешно совершил свой первый полёт. Потенциальные партнёры, такие как Азербайджан и Пакистан, обращают внимание на оглашённые Турцией жёсткие сроки ввода истребителя 5-го поколения в эксплуатацию. Любопытно, что Украина также выразила желание приобрести KAAN.

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После этого полёта Турция стала одной из немногих стран, способных производить истребители 5-го поколения. Однако, своевременная разработка Турцией TF-X (или KAAN) находится под угрозой из-за экономических проблем, с которыми сталкивается Анкара. Экономика Турции страдает от высокой инфляции, а внешний долг страны вырос до угрожающей цифры в 476 миллиардов долларов США. В телеинтервью, данном в марте 2021 года, Темель Котил заявил, что цена одной единицы истребителя TF-X составит около 100 миллионов долларов США.

F-35 на турецкий манер

Испытательный полёт нового истребителя был коротким и длился 13 минут, KAAN поднялся на высоту 2500 метров и развил скорость 430 км/ч. Истребитель завершил свои рулёжные испытания в марте прошлого года. TAI, основной участник программы разработки истребителей пятого поколения, поставил перед ВВС Турции задачу поставить 20 истребителей KAAN Block 10 к 2028 году.

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Второй прототип (известный как P1) должен совершить полёт в 2025 году, он будет более "представительным" по отношению к планируемому серийному самолёту. Третья итерация, как ожидается, полетит в 2026 году. К 2034 году будут поставлены последующие версии.

Самолёт версии Block 20 станет настоящим истребителем пятого поколения, с материалами, покрытиями, датчиками и системами, соответствующими требованиям категории. В истребителе будет использован усовершенствованный фюзеляж с применением новых, более лёгких углеродных композитных термопластичных материалов, разработанных на предприятии, которое ранее производило фюзеляжи для F-35.

Турция начала свой проект TF-X по созданию современного боевого истребителя в 2016 году. В 2017 году TAI заключила соглашение с британской BAE Systems на сумму 125 миллионов долларов на разработку истребителя пятого поколения.

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"Боевой самолёт будет способен вести воздушный бой с применением оружия нового поколения и наносить удары на сверхзвуковой скорости, а также обеспечивать повышенную боевую мощь благодаря поддержке искусственного интеллекта и нейронных сетей", - пишет издание Eurasian Times.

Конфигурации истребителя

KAAN разработан как истребитель превосходства в воздухе, но может выполнять и второстепенную роль - атаковать наземные объекты. В роли воздушного противника самолёт будет вооружен ракетами MBDA Meteor и MICA, усовершенствованными ракетами средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 компании Raytheon, а также местной ракетой Gökdoğan, в то время как оружие малой дальности будет включать AIM-9X, усовершенствованные ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" (ASRAAM) и турецкую ракету Bozdoğan.

В конфигурации с низкой радиолокационной заметностью (стелс) самолёт будет иметь лишь скромную внутреннюю нагрузку в 1000 фунтов (около 450 кг) вооружения, в основном используя небольшие боеприпасы с точным наведением, такие как новый Tolun, крылатый боеприпас с INS/GPS-наведением и дальностью действия 100 километров. Самолёт также может нести крылатую ракету со складывающимися крыльями TÜBİTAK SAGE SOM-J, которая первоначально была разработана для внутреннего отсека F-35A.

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Истребители Gen-5 для ВСУ могут задержаться

Интересно, что Украина выразила свою заинтересованность в покупке KAAN. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил: "Мы (Украина) не только купим истребитель KAAN, но и будем его использовать, и мы знаем, где он будет размещён". Он добавил, что Украина внимательно следит за разработкой турецкого истребителя пятого поколения.

Боднар выразил уверенность в том, что "КААН" способен конкурировать с другими истребителями пятого поколения, такими как американские F-35 и F-22, предусмотрительно не назвав при этом российские Су-57. Украинские разработчики также "активно" участвуют в проекте KAAN, сообщил посол.

Хотя это значительное достижение для турецкой оборонной промышленности, эксперты считают, что поспешность, с которой она реализует проект, может помешать успешному развитию авиационной техники. У каждой из ведущих военных держав мира есть истребители пятого поколения, но Россия, Китай и США всё равно испытывают проблемы со своими истребителями. США создали первый истребитель пятого поколения - F-22 Raptor, который уже не выпускается. Вслед за ним появился истребитель F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, экономическая целесообразность которого до сих пор вызывает обсуждения. У России есть Су-57, а у Китая - J-20. Хотя страны заявляют, что они относятся к пятому поколению, они не отвечают всем критериям, чтобы соответствовать этой категории.

Чтобы считаться полноправным самолётом 5-го поколения, он должен соответствовать определённым требованиям, таким как малозаметность, позволяющая избегать обнаружения, и способность летать на сверхзвуковой скорости без включения форсажа. Все эти программы разработки истребителей 5-го поколения столкнулись с проблемами в стелс-технологиях, разработке двигателей и техническом обслуживании. Поспешность Турции только усугубит эти проблемы.

Анкара оснащает KAAN двумя двигателями General Electric F-110, которые также используются на истребителях четвертого поколения Lockheed Martin F-16. В будущем возможно использование двигателя собственной разработки. Таким образом, после первого полёта эксперты будут наблюдать, что сделает Турция чтобы самолёт соответствовал критериям истребителя 5-го поколения.