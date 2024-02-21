Китай представил боевой БПЛА GJ-11 Sharp Sword

Китай продемонстрировал свой беспилотник GJ-11 Sharp Sword (Острый меч) на выставке в Сингапуре. Военно-промышленный комплекс Поднебесной даёт понять, что боевой дрон GJ-11 Sharp Sword будет играть важную роль в будущих военно-морских войнах - возможно, в западной части Тихого океана и у восточного побережья Тайваня.

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СМИ называют беспилотник GJ-11 "верным ведомым" для J-20 (прослеживается некая аналогия с российским БПЛА С-70 и истребителем пятого поколения Су-57), а также предполагается, что он будет взлетать с новейшего авианосца Type 004 Fujian.

На утёкших в сеть фотографиях якобы с полигона в Ухане, беспилотник представлен на фоне макета авианосца. Это верный признак того, что Китай отводит GJ-11 значительную роль возможной в военно-морской войне.

Снимок с предполагаемым GJ-11 на макете авианосца

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"Это не совсем свежий снимок, но всё же макет авианосца и испытательный центр в Ухане обзавелся несколькими новыми самолетами: на палубе видны макеты J-15, J-35, KJ-600 и GJ-11H", - говорится в утечке.

Китайский эксперт по военной авиации Андреас Руппрехт в декабре прошлого года опубликовал эту фотографию в X (бывш. Twitter). Другой эксперт Народно-освободительной армии (НОАК), Рик Джо, назвал это "почти подтверждением" того, что "БПЛА, выполненный по схеме "летающее крыло" предназначен для авианосцев", добавив, что GJ-11, "вероятно, уже проходит испытания".

Однако появление дрона на международной оборонной выставке больше говорит о коммерческих намерениях его разработчиков. Зачем тогда Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC) демонстрировать своё собственное технологическое мастерство, если не для того, чтобы привлечь потенциальных клиентов?

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Как бы то ни было, появление GJ-11 заставляет обратить внимание на то, как флот НОАК настойчиво стремится стать первым флотом, обладающим морским БПЛА, запускаемым с авианосца.

Происхождение и утечки

Впервые GJ-11 был официально представлен на военном параде в октябре 2019 года в честь 70-летия Китайской Народной Республики (КНР) и, по общему мнению, является конкурентом американского стелс-беспилотника RQ-170 Sentinel. На первых фотографиях беспилотник был установлен на грузовике во время парада.

GJ-11 во время парада в 2019 году

На ранней фотографии, сделанной в 2013 году, можно было увидеть значительно отличающийся и более крупный верхний воздухозаборник и обычное коническое сопло. Фотография GJ-11 версии 2013 годаПоследующие фотографии масштабной модели, сделанные в сентябре 2021 года на авиасалоне в Китае, показали два внутренних отсека для оружия, открытые между двумя боковыми стойками шасси. Каждый отсек вмещает четыре боеприпаса, которые выглядят как управляемые высокоточные бомбы класса "воздух-поверхность". Внутренние отсеки вооружения GJ-11 (2021 год)

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Эксперты говорят, что "беспилотник, скорее всего, несёт несколько типов высокоточных боеприпасов, включая более крупные, которые не были показаны на авиашоу", - отмечалось в докладе издания Global Times.

В докладе приводились слова военного авиационного эксперта Чжана Сюэфэна о том, что беспилотник в форме крыла обладает высокой скрытностью и способен летать на дозвуковой скорости, что должно обеспечить большую дальность полёта по сравнению со сверхзвуковыми реактивными дронами.

GJ-11 (вид сзади)

Во время парада дикторы говорили, что основной задачей GJ-11 будет "нанесение глубоких проникающих ударов по важным целям". Кроме того, наличие у дрона вооружения класса "воздух-поверхность" свидетельствует о его способности противостоять кораблям противника.

Буквы "GJ" в обозначении, также означающие "gonji" (в переводе с китайского - "атака"), являются дополнительным указанием на то, что основная роль БПЛА - ударная.

Роль и функции GJ-11

На представленной фотографии масштабной модели на авиасалоне в Сингапуре можно рассмотреть плоское сопло, которое обычно используется для снижения заметности в инфракрасном диапазоне.

Можно предположить, что беспилотник сможет использоваться для наблюдения и разведки. Это связано с тем, что в рамках китайской концепции "интеллектуальной войны" для всех воздушных средств предусмотрено "добывание" информации о целях и обмен данными (что соответствует характеру американской сетецентрической концепции ведения войны).

БПЛА, скорее всего, предназначен для применения с китайских авианосцев с плоской палубой, таких как Type 004 Fujian. Информации о том, что он может действовать с кораблей Liaoning или Shandong, которые имеют трамплины, в свободном доступе нет. К тому же авианосец, на котором был размещён макет полномасштабной модели, очень похож на "Фуцзянь".

Кроме того, Liaoning и Shandong оснащены системами запуска Short-Take Off Barrier Arrested (STOBAR), при которых самолёты должны взлетать с трамплинов используя только мощность своего двигателя, что вынуждает их нести более лёгкую полезную нагрузку. Однако Fujian оснащён электромагнитной системой запуска (EMALS), которая может запускать более тяжёлые самолёты, такие как J-15, KJ-600 и GJ-11.

Другая возможная роль применения - полёты вместе со стелс-истребителем J-20 в составе пилотируемой и беспилотной группы. В октябре 2022 года на Центральном телевидении Китая (CCTV) были показаны стратегические бомбардировщики J-20 и H-6K, управляющие беспилотниками-ведомыми, а беспилотники на видео были очень похожи на GJ-11.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат должен быть способен выполнять многие "типичные" операции автономно, т.е. полностью освободиться от человеческого контроля. Технология автономных летательных аппаратов очень сложна, она требует продвинутой электроники, алгоритмов управления полётом и программного обеспечения, которые страны всё еще совершенствуют.

Применение GJ-11 - вопрос времени

Можно сказать, что Китай планирует совместить выход GJ-11 с вводом в строй "Фуцзяня" или, возможно, другого нового авианосца Type 004. Даже после успешной разработки работоспособной технологии следующим этапом станет проработка тактики боевого применения, а также процедур технического обслуживания БПЛА и обучение соответствующих команд.

Военно-морской GJ-11 также должен иметь значительно отличающийся по прочности планер, мощный двигатель и прочное шасси, чтобы выдерживать многократный запуск с авианосцев. Он должен выполнять все функции, начиная от предоставления расширенных данных наблюдения, разведки и целеуказания другим истребителям, таким как J-15 или J-20.

Другие утверждения указывают на то, что GJ-11 также предназначен для применения и управления с десантных вертолётоносцев Type 075 - "центрального китайского актива для военного наступления на Тайвань", - сообщают источники. Иными словами, превращение GJ-11 в верного ведомого или даже самостоятельный БПЛА - это лишь вопрос времени.